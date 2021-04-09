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Вот это рокировочка: Путин даст Лукашенко $12 млрд и посадит в свое кресло в 2024 году?

09.04.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вот это рокировочка: Путин даст Лукашенко млрд и посадит в свое кресло в 2024 году?
Коллаж: u-f.ru
Информация о том, что Россия пообещала выделить Беларуси кредит в пять миллиардов долларов, не соответствуют действительности. А появление таких слухов – закономерное явление, указывающее на распад политического режима.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев в своем telegram-канале.

Эксперт заметил, что интрига вокруг сенсационного обещания посла Беларуси Владимира Семашко подписать за текущий апрель все «Дорожные карты» дополнилась новой «информацией». По словам политолога, сейчас в Минске, в том числе в ряде белорусских министерств, активно обсуждают «абсолютно верную и подтвержденную информацию» о том, что Москва пообещала Александру Лукашенко пять миллиардов долларов США и поддержку его нахождения на посту главы белорусского государства до 2025 года. Якобы взамен на это Лукашенко дал обещание подписать «Дорожные карты». Иными словами, повторяется традиционная белорусская традиция: обмен денег и ресурсов на обещания и подписи, заметил аналитик.

Он добавил, что есть и другая «утка» из посольства Беларуси, которую нужно опровергнуть. Это разговоры о том, что Москва пообещала Лукашенко не пять, а двенадцать миллиардов долларов, а в 2022 году - удвоить финансовую поддержку Минска. В итоге, в 2024 году Лукашенко якобы обещано передать Кремль и всю Россию, причем навсегда.

По мнению эксперта, появление такого рода слухов и необоснованных надежд является закономерным явлением в момент распада политического режима, когда сам глава государства и его окружение начинает жить иллюзиями и ожиданием «чуда». Политолог назвал это «бункерным мышлением».

Он отметил, что Лукашенко склонен не только к мистике (постоянно обращается к гороскопам и предсказателям), но зачастую пытается свои фантазии реализовать. С февраля по май прошлого года Лукашенко не раз заявлял о том, что Москва пошла на уступки, будет поставлять нефть по ценам, назначенным Минском и выплатит компенсацию за «налоговый маневр» в российскую нефтедобычу, напомнил аналитик. Он заметил, что Москва во всех случаях этих мистификаций узнавала о своих «уступках» из новостей белорусских каналов.

«На самом деле мы сталкиваемся с эпидемией страха и паники, когда тонущий режим хватается за любую «позитивную» новость, как бы фантастично она не выглядела. Но ведь историю не обманешь. Все заканчивается «как всегда», - заключил Суздальцев.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По словам Андрея Суздальцева, такие слухи распускает посольство Беларуси в Москве.
 
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