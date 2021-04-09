Источник материала: UDF



Коллаж: u-f.ru

«На самом деле мы сталкиваемся с эпидемией страха и паники, когда тонущий режим хватается за любую «позитивную» новость, как бы фантастично она не выглядела. Но ведь историю не обманешь. Все заканчивается «как всегда», - заключил Суздальцев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вот это рокировочка: Путин даст Лукашенко $12 млрд и посадит в свое кресло в 2024 году? По словам Андрея Суздальцева, такие слухи распускает посольство Беларуси в Москве.