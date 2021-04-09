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На границе с Литвой возобновят работу три пункта пропуска

09.04.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По сообщению Госпогранкомитета, 12 апреля на белорусско-литовской границе возобновят работу три пункта пропуска.

На границе с Литвой возобновят работу три пункта пропуска

Пересечение белорусско-литовской границы возобновится в следующих пунктах пропуска:

  • «Видзы» («Тверячус») — для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, грузовыми порожними транспортными средствами и транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности, а также для перемещения товаров для личного пользования;
  • «Лоша» («Шумкас») — для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3.500 килограммов и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности, а также для перемещения товаров для личного пользования;
  • «Лынтупы» («Папялякис») — только для грузовиков, перемещающих крупногабаритные или тяжелые грузы, при наличии соответствующего разрешения.

В пунктах пропуска во время пересечения границы продолжат действовать особые правила и ограничения в связи с эпидемической обстановкой, вызванной инфекцией СОVID-19, отметили в Госпогранкомитете.

В настоящее время на литовском направлении действуют четыре пункта пропуска: «Каменный Лог» («Мядининкай»), «Котловка» («Лаворишкес»), «Бенякони» («Шальчининкай») и «Привалка» («Райгардас»).

 
 
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По сообщению Госпогранкомитета, 12 апреля на белорусско-литовской границе возобновят работу три пункта пропуска.
 
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