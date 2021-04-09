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Голый мужчина на матче «Манчестер Юнайтед»: кто он и как попал на стадион

09.04.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пятой минуте четвертьфинального матча между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал полностью голый мужчина, при этом встреча проходила без зрителей. Стрикером оказался испанец Ольмо Гарсия — известный нудист и активист, выступающий за защиту окружающей среды, пишет eurosport.


Фото: Eurosport

Гарсия прославился тем, что гулял без одежды по улицам Гранады. «Для меня это способ заявить о чистоте, мире, показать, что, снимая одежду, вы более искренни со всем, что вас окружает. Я не думаю, что в соответствии с философией или идеалами ходить голым — это неправильно. Я никого не беспокою и считаю, что это хорошо для общества», — говорил Гарсия несколько лет назад.

С 2004 года Гарсия владеет большим промышленным складом, предназначенным для продажи пищевых добавок и продуктов питания для спортсменов. Он начал ходить без одежды летом 2016 года, после поездки в Бахрейн, Эквадор и США, чтобы почувствовать себя лучше. Гарсия ходил по торговым центрам, залезал на собор Гранады и мерз на горнолыжных склонах Сьерра-Невады.

Способ, который выбрал Гарсия, чтобы пробраться на стадион, поражает. Нудист пробрался на «Нуэво Лос Карменес» примерно в 7 утра, за 14 часов до матча, и накрылся брезентом. Об этом заявила испанская полиция, которая задержала его после выходки. О хитрости Ольмо стало известно после просмотра записи с камер наблюдения на футбольном поле.

Местная полиция заявила, что за последние месяцы она обработала пятнадцать жалоб, пять заявлений и три судебных разбирательства, направленных в суд против этого человека.

 
 
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