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Первое динамовское дерби, «Ислочь» против «Руха». Анонс 4-го тура ЧБ по футболу

09.04.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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9, 10 и 11 апреля пройдут матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу. Откроет программу матч в Минске, где в пятницу «Энергетик-БГУ» примет «Спутник». Отметим, что накануне дубль «студентов» просто уничтожил речичан со счетом 10:1.

Новичок элиты ужасно начал чемпионат, проиграв все три матча, пропустив семь голов и ни разу не поразив ворота соперника. У столичного клуба старт получился чуть лучше, команда находится на седьмом месте.

Центральным матчем станет динамовское дерби, которое пройдет в Бресте 10 апреля.


Команда Ковальчука и Кучука пока не пропустила голов в свои ворота. Коллаж из фото динамовских клубов.

Столичное «Динамо» ожидаемо идет в первой пятерке, в команде играют опытные игроки, способные бороться за самые высокие места. Брест же после ухода Александра Зайцева собирался практически с самого нуля. Тем удивительнее то, что к четвертому туру команды имеют одинаковое количество очков и оставили свои ворота в неприкосновенности.

Теперь в Бресте им предстоит выяснить, кто сильнее. Поддержка трибун явно придаст сил молодому коллективу Сергея Ковальчука.

Из других интересных матчей отметим встречу «Ислочи» и «Руха». Обе команды еще находятся на стадии строительства. Пока лучше получается у «волков», добывших две победы. Любимое детище Зайцева их пока не вкусило.


Ниже полное расписание игр тура.

9 апреля пройдет один матч:

«Энергетик-БГУ» — «Спутник», 17.30.

10 апреля пройдут три матча:

«Ислочь» — «Рух», 14.00;

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;

«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск», 20.00.

11 апреля в туре четыре игры:

ФК «Минск» — БАТЭ, 14.00;

ФК «Гомель» — «Неман», 16.00;

«Славия» — ФК «Витебск», 18.00;

«Шахтер» — ФК «Сморгонь», 20.00.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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9, 10 и 11 апреля пройдут матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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