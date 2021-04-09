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Первое динамовское дерби, «Ислочь» против «Руха». Анонс 4-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
9, 10 и 11 апреля пройдут матчи четвертого тура
Новичок элиты ужасно начал чемпионат, проиграв все три матча, пропустив семь голов и ни разу не поразив ворота соперника. У столичного клуба старт получился чуть лучше, команда находится на седьмом месте.
Центральным матчем станет динамовское дерби, которое пройдет в Бресте 10 апреля.
Столичное «Динамо» ожидаемо идет в первой пятерке, в команде играют опытные игроки, способные бороться за самые высокие места. Брест же после ухода Александра Зайцева собирался практически с самого нуля. Тем удивительнее то, что к четвертому туру команды имеют одинаковое количество очков и оставили свои ворота в неприкосновенности.
Теперь в Бресте им предстоит выяснить, кто сильнее. Поддержка трибун явно придаст сил молодому коллективу Сергея Ковальчука.
Из других интересных матчей отметим встречу «Ислочи» и «Руха». Обе команды еще находятся на стадии строительства. Пока лучше получается у «волков», добывших две победы. Любимое детище Зайцева их пока не вкусило.
Ниже полное расписание игр тура.
9 апреля пройдет один матч:
«Энергетик-БГУ» — «Спутник», 17.30.
10 апреля пройдут три матча:
«Ислочь» — «Рух», 14.00;
ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;
«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск», 20.00.
11 апреля в туре — четыре игры:
ФК «Минск» — БАТЭ, 14.00;
ФК «Гомель» — «Неман», 16.00;
«Славия» — ФК «Витебск», 18.00;
«Шахтер» — ФК «Сморгонь», 20.00.
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9, 10 и 11 апреля пройдут матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.
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