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Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Бресте: BMW, Lexus или Ford?

09.04.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Настал час выбрать победителя первого этапа нашего конкурса «Тачка нарасхват» — он проходил в Бресте. Победитель получит сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Подводим итоги брестского тура и готовимся ко встрече с продавцами в Гродно.

Напомним участников и их машины:

Олег продает BMW X5 , за которым следил с дотошной тщательностью. Автомобиль 2007 года выпуска с пробегом 150 тыс. км. Черный полноприводный внедорожник оснащен 4,8-литровым бензиновым мотором мощностью 367 л. с. и автоматической коробкой передач. Цена — $13,5 тыс. по курсу.

Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Бресте: BMW, Lexus или Ford?

Александр ищет покупателя для гибридного Lexus CT I 200h «с расходом 4,3 литра на 100 км». Этот серый хетчбэк был выпущен в 2013 году. За годы службы успел пробежать около 142 тыс. км. В качестве движущей силы выступает 1,8-литровый бензиновый агрегат, работающий вместе со вспомогательным электромотором. Заявленная мощность — 99 л. с. Коробка передач — вариатор. Цена — $14,1 тыс. у. е. в эквиваленте.

Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Бресте: BMW, Lexus или Ford?

Другой Александр решил поменять свой гибридный Ford Fusion (North America) II Energi SE, который «приехал из США без повреждений», на ту же модель, но поновее. Продает пятилетний седан с пробегом в 215 тыс. км. В движение его приводят двухлитровый бензиновый ДВС и электродвигатель, общая мощность которых — 190 л. с. Стоимость автомобиля — $14 250 в эквиваленте.

Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Бресте: BMW, Lexus или Ford?
Какой автомобиль станет победителем первого тура "Тачка нарасхват"?

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Следующий наш визит — в Гродно.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.
2. Заполнить форму-анкету. Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…
3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза (сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

Также напомним, что мы разыгрываем iPhone 12 за оплату подписок в «Автобарахолке».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Настал час выбрать победителя первого этапа нашего конкурса «Тачка нарасхват» — он проходил в Бресте. Победитель получит сертификат на топливо на 200 рублей,...
 
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