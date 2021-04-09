Голосуем за лучшую «тачку нарасхват» в Бресте: BMW, Lexus или Ford?

Источник материала: Onliner Настал час выбрать победителя первого этапа нашего конкурса «Тачка нарасхват» — он проходил в Бресте. Победитель получит сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Подводим итоги брестского тура и готовимся ко встрече с продавцами в Гродно.

Напомним участников и их машины:

Олег продает BMW X5 , за которым следил с дотошной тщательностью. Автомобиль 2007 года выпуска с пробегом 150 тыс. км. Черный полноприводный внедорожник оснащен 4,8-литровым бензиновым мотором мощностью 367 л. с. и автоматической коробкой передач. Цена — $13,5 тыс. по курсу.





Александр ищет покупателя для гибридного Lexus CT I 200h «с расходом 4,3 литра на 100 км». Этот серый хетчбэк был выпущен в 2013 году. За годы службы успел пробежать около 142 тыс. км. В качестве движущей силы выступает 1,8-литровый бензиновый агрегат, работающий вместе со вспомогательным электромотором. Заявленная мощность — 99 л. с. Коробка передач — вариатор. Цена — $14,1 тыс. у. е. в эквиваленте.





Другой Александр решил поменять свой гибридный Ford Fusion (North America) II Energi SE, который «приехал из США без повреждений», на ту же модель, но поновее. Продает пятилетний седан с пробегом в 215 тыс. км. В движение его приводят двухлитровый бензиновый ДВС и электродвигатель, общая мощность которых — 190 л. с. Стоимость автомобиля — $14 250 в эквиваленте.





Какой автомобиль станет победителем первого тура "Тачка нарасхват"?

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Следующий наш визит — в Гродно.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

2. Заполнить форму-анкету . Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…

3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза ( сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь .

Также напомним, что мы разыгрываем iPhone 12 за оплату подписок в «Автобарахолке» .