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«Ласточка» впервые свяжет скоростным маршрутом Москву и Минск. Когда?
Источник материала: Onliner
С 30 апреля РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов
«Ласточки» сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных пунктов и прибывать в конечные по зеркальному расписанию дважды в день,
На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
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С 30 апреля РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» №717/722 и 721/718 по маршруту Москва — Минск.Читать далее…
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