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«Ласточка» впервые свяжет скоростным маршрутом Москву и Минск. Когда?

09.04.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 30 апреля РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» №717/722 и 721/718 по маршруту Москва — Минск.

«Ласточки» сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных пунктов и прибывать в конечные по зеркальному расписанию дважды в день, сообщает пресс-служба РЖД.

Номер поезда Отправление Прибытие Остановки
717/722 06:20 13:10 Смоленск
721/718 16:00 22:55 Вязьма, Смоленск

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.


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Теги: Минск
 
 
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С 30 апреля РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» №717/722 и 721/718 по маршруту Москва — Минск.Читать далее…
 
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