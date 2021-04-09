«Ласточка» впервые свяжет скоростным маршрутом Москву и Минск. Когда?

Источник материала: Onliner

С 30 апреля РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» №717/722 и 721/718 по маршруту Москва — Минск.

«Ласточки» сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных пунктов и прибывать в конечные по зеркальному расписанию дважды в день, сообщает пресс-служба РЖД.

Номер поезда Отправление Прибытие Остановки 717/722 06:20 13:10 Смоленск 721/718 16:00 22:55 Вязьма, Смоленск

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.