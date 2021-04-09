БЖД возобновит ежедневные поезда в Москву и Санкт-Петербург

Источник материала: ОНТ

Белорусская железная дорога (БЖД) с 13 апреля возобновляет ежедневное сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом, а также увеличивает количество составов на маршруте Минск – Москва. Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

Так, с 13 апреля возобновит движение поезд №52/51 Брест – Минск – Санкт-Петербург. Отправляться из Бреста состав будет в 14:30 с прибытием в 18:44 в Минск и в 7:55 следующего дня – в Питер. Обратно из Санкт-Петербурга поезд отправляется в 18:23 с прибытием в Минск в 7:15, в Брест – в 11:56.

Также с 13 апреля в ежедневное обращение вернется фирменный скорый поезд «Беларусь» №2/1, курсирующий по маршруту Минск – Москва.

13 февраля также начнет работу поезд №4/3 Москва – Брест. Состав будет отправляться из Бреста в 17:37 и прибывать в Москву в 6:53. Из Москвы поезд будет отправляться в 22:17, а прибывать в Брест – в 10:31. Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в два дня.

Как отметили в пресс-службе БЖД, уже с 27 апреля также работу восстановит поезд 302/301 Минск – Гомель – Адлер. Первый рейс состава начнется в 12:20 в Минске. Уже к 17:40 состав прибудет в Гомель, а 29 апреля в 12:32 прибудет в конечную точку назначения – город Адлер. В обратную дорогу поезд отправляется 29 апреля в 16:08, с прибытием в Гомель в 12:30 и в 17:09 – в Минск.

В пресс-службе БЖД также обратили внимание на то, что пассажирами поездов из-за антиковидных мер и ограничений смогут стать только граждане Беларуси и России.

Фото: БЕЛТА

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