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«Я все испортил»: актер, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, признался, что его дети не смотрели франшизу
Источник материала: ОНТ
Британский артист Джейсон Айзекс, помимо прочего известный ролью Люциуса Малфоя в кинофраншизе о Гарри Поттере, заявил, что его дети не смотрят картины с его участием. Таким образом, актер говорит, что «все испортил», так как дети не смотрели даже «Гарри Поттера». Об этом
Британец подчеркнул, что в большинстве фильмов с ним, кроме «Гарри Поттера», он убивает людей или занимается сексом. Поэтому его дети вообще не смотрят ленты с его участием.
Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната»
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«Я все испортил»: актер, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, признался, что его дети не смотрели франшизу
Британский артист Джейсон Айзекс, помимо прочего известный ролью Люциуса Малфоя в кинофраншизе о Гарри Поттере, заявил, что его дети не смотрят картины с его...
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