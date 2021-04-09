«Я все испортил»: актер, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, признался, что его дети не смотрели франшизу

Источник материала: ОНТ

Британский артист Джейсон Айзекс, помимо прочего известный ролью Люциуса Малфоя в кинофраншизе о Гарри Поттере, заявил, что его дети не смотрят картины с его участием. Таким образом, актер говорит, что «все испортил», так как дети не смотрели даже «Гарри Поттера». Об этом информирует Digital Spy со ссылкой на интервью Айзекса для шоу BBC Breakfast.

Британец подчеркнул, что в большинстве фильмов с ним, кроме «Гарри Поттера», он убивает людей или занимается сексом. Поэтому его дети вообще не смотрят ленты с его участием.

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната»

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