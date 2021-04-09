В футбольной Лиге Европы сыграны первые матчи 1/4 финала

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге Европы сыграны первые матчи 1/4-й финала. Лондонский «Арсенал» не смог удержать победу в поединке с пражской «Славией».

Счёт в матче был открыт только на 86-й минуте. Отличился нападающий английской команды Николя Пепе. Однако на четвёртой добавленной минуте второго тайма гости сумели отыграться благодаря голу защитника Томаша Холеша.

Футболисты итальянской «Ромы» одержали волевую выездную победу над нидерландским «Аяксом». Уступая в концовке первого тайма (0:1) гости сумели сравнять счёт и выйти вперёд. Итог встречи – 2:1 в пользу «Ромы».

«Манчестер Юнайтед» не испытал проблем с «Гранадой» – 2:0, «Вильярреал» с минимальным счетом одолел загребское «Динамо» – 1:0.

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