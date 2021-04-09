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Массовый патриотический заезд в Минске совершили полсотни активистов
Источник материала: ОНТ
Новый велосезон стартовал! Утром полсотни активистов собрались на массовый патриотический заезд в Минске.
Велопрогулка началась у аквапарка «Лебяжий». С погодой повезло – ничто не помешало оздоровительной велопрогулке. Участники заезда проехали почти 13 километров по проспекту Победителей и затем по Независимости и финишировали на площади Победы, где возложили цветы к монументу. И, зарядившись энергией, все отправились на рабочие места. Как раз успели к началу трудового дня.
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Новый велосезон стартовал! Утром полсотни активистов собрались на массовый патриотический заезд в Минске. Александр Дорохович, заместитель председателя...
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