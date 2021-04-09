Массовый патриотический заезд в Минске совершили полсотни активистов

Источник материала: ОНТ

Новый велосезон стартовал! Утром полсотни активистов собрались на массовый патриотический заезд в Минске.





Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Наши минчане очень активные. Любят велосипед. Видим, что с каждым годом количество велосипедов, любителей велосипедов становится больше. Поэтому надо эту тему развивать. Ну, как известно, чем больше будет на велосипеде, тем меньше – в поликлинике».





Сергей Бабич, начальник управления ГАИ г. Минска: «Атмосфера праздничная, посмотрите вокруг, погода сопутствует, и все только благоприятствует. Эмоции самые положительные».

Велопрогулка началась у аквапарка «Лебяжий». С погодой повезло – ничто не помешало оздоровительной велопрогулке. Участники заезда проехали почти 13 километров по проспекту Победителей и затем по Независимости и финишировали на площади Победы, где возложили цветы к монументу. И, зарядившись энергией, все отправились на рабочие места. Как раз успели к началу трудового дня.

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