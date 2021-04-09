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«Создать реальный Парк Юрского периода»: в компании Илона Маска рассказали о технологиях, которые позволяют воскресить динозавров
Источник материала: ОНТ
Основанная Илоном Маском компания Neuralink может воскресить динозавров. Об этом
Ходак не уточнил, какие именно технологии могли бы позволить создать реальный Парк Юрского периода. При этом Макс
Пользователи Сети восприняли заявления Ходака с воодушевлением. Впрочем, нашлись и те, кто поспешил обратить внимание на фильмы «Парк Юрского периода», которые, по мнению комментаторов, наглядно демонстрируют, что идеи Ходака нельзя назвать хорошими.
Фото: кадр из фильма «Парк Юрского периода»
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«Создать реальный Парк Юрского периода»: в компании Илона Маска рассказали о технологиях, которые позволяют воскресить динозавров
Основанная Илоном Маском компания Neuralink может воскресить динозавров. Об этом заявил в Twitter один из учредителей организации Макс Ходак. Ходак не уточнил, какие...
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