«Создать реальный Парк Юрского периода»: в компании Илона Маска рассказали о технологиях, которые позволяют воскресить динозавров

Источник материала: ОНТ

Основанная Илоном Маском компания Neuralink может воскресить динозавров. Об этом заявил в Twitter один из учредителей организации Макс Ходак.

Ходак не уточнил, какие именно технологии могли бы позволить создать реальный Парк Юрского периода. При этом Макс добавил , что необходимо иметь ввиду огромную ценность биоразнообразия.

Пользователи Сети восприняли заявления Ходака с воодушевлением. Впрочем, нашлись и те, кто поспешил обратить внимание на фильмы «Парк Юрского периода», которые, по мнению комментаторов, наглядно демонстрируют, что идеи Ходака нельзя назвать хорошими.

Фото: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

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