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Белоруска Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

09.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруска Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Белорусские тяжелоатлеты продолжают выступление на чемпионате Европы в Москве. В весовой категории до 76 килограммов Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль в толчке. 

По результатам двух упражнений она стала четвёртой. Шестой результат показала Рина Литошик. 9 апреля в Москве выступит двукратная чемпионка Европы Дина Сазановец, серебряный призёр континентального первенства Пётр Асаёнок, а также Диана Минкова. Напомним, на старте турнира бронзовую медаль в рывке завоевал Геннадий Лаптев.

Чемпионат Европы в Москве – один из последних этапов отбора на Олимпийские игры в Токио. Беларусь на главном старте представят по одному спортсмену в мужском и женском турнирах. 

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Белорусские тяжелоатлеты продолжают выступление на чемпионате Европы в Москве. В весовой категории до 76 килограммов Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль в...
 
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