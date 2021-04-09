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Белоруска Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: ОНТ
Белорусские тяжелоатлеты продолжают выступление на чемпионате Европы в Москве. В весовой категории до 76 килограммов Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль в толчке.
По результатам двух упражнений она стала четвёртой. Шестой результат показала Рина Литошик. 9 апреля в Москве выступит двукратная чемпионка Европы Дина Сазановец, серебряный призёр континентального первенства Пётр Асаёнок, а также Диана Минкова. Напомним, на старте турнира бронзовую медаль в рывке завоевал Геннадий Лаптев.
Чемпионат Европы в Москве – один из последних этапов отбора на Олимпийские игры в Токио. Беларусь на главном старте представят по одному спортсмену в мужском и женском турнирах.
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Белорусские тяжелоатлеты продолжают выступление на чемпионате Европы в Москве. В весовой категории до 76 килограммов Дарья Наумова завоевала бронзовую медаль в...
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