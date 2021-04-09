Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев

Источник материала: ОНТ

К дому принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито (Калифорния, США) за последние девять месяцев девять раз вызывали полицию. Об этом информирует Daily Mail.

В июле 2020 года к калифорнийскому дому Гарри и Меган полиция приезжала четыре раза. Трижды причиной становилась сработавшая сигнализация, один раз правоохранителей вызвали по телефону.

В канун Рождества, 24 декабря 2020 года, в дом британского принца и его супруги пытался проникнуть нетрезвый мужчина. В полицию обращались дважды.

Правоохранители приезжали к дому Гарри и Меган в последний раз 16 октября. Причиной стало срабатывание сигнализации.

Фото: Instagram / meghanmarkle_official

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