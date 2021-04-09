«Нью-Джерси» одержал победу над «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл великолепный матч в регулярном чемпионате НХЛ и помог своей команде обыграть «Баффало».

«Дьяволы» на выезде победили со счётом 6:3. Егор Шарангович забросил шайбу и отдал две результативные передачи. На льду форвард провёл более 19 минут при показателе полезности «плюс три». На счету Шаранговича уже девять шайб и семь голевых передач в нынешнем сезоне.

Следующий матч хоккеисты «Нью-Джерси» проведут сегодня ночью дома против «Питтсбурга» Евгения Малкина, который после травмы впервые вернулся к тренировкам на льду.

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