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Невзоров: «И все гадят, все пакостят, все клевещут, чтобы умалить величие России»

09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист иронизирует по поводу анонсированного на 21 апреля послания Владимира Путина.

Невзоров: «И все гадят, все пакостят, все клевещут, чтобы умалить величие России»

– Его содержание легко предсказать, – рассуждает Александр Невзоров. – Несомненно, он скажет, что очень тяжело быть сверхдержавой.

Все завидуют. Америка завидует, всякие Англии-Франции вообще извелись от черной зависти.

И все гадят, все пакостят, все клевещут, чтобы умалить величие России.

Он будет говорить о том, что сотни шпионов и агентов ЦРУ, переодетых пенсионерами – сутками копаются в пищевых отходах «Пятерочек»… и «Лент»…, чтобы найти что-нибудь не до конца стухшее и заплесневелое. И тут же, над бачками, демонстративно позоря страну – с жадностью это съедают. А то, что не съедят сами – несут шпионам, переодетым их внуками. И все только ради клеветнических видео в Ютубе.

Поговорит ВВП и о победоносном шествии Российской вакцины. Он дипломатично обойдет тот момент, что сама российская публика упорно прививаться не хочет и не прививается.

 
 
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Российский публицист иронизирует по поводу анонсированного на 21 апреля послания Владимира Путина.
 
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