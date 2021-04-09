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«Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов. Дальше - «Барселона»
Источник материала: Tut.by
Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории команды вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала брестчане одолели украинский «Мотор» — 30:23. Отметим, что первая игра завершилось победой «Мотора» со счетом 32:30.
«Мешков Брест»: Пешич (11/34, 32%), Мацкевич (1/3, 33%); Санталов, Будейко, Панич (4), Юринок (4), Скубе (6), Шумак (1), Баранов, Разгор, Пачковски, Обранович (2), Сельвесюк, Вайлупов (8), Малус (2), Враньеш (3).
«Мотор»: Мороз (7/39, 18%), Комок (0/2); Кубатко, Бабичев, Малашинскас (4), Пуховский (7), Денисов (3), Молина, Козакевич (3), Донцов, Горига (2), Гурковский (3), Бурзак, Касай, Миноцкий, Бохан (1).
В четвертьфинале брестчане сыграют с девятикратным чемпионом турнира — испанской «Барселоной».
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«Мешков Брест» впервые в истории вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов. Дальше - «Барселона»
Гандбольный клуб «Мешков Брест» впервые в истории команды вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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