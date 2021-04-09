Пес смотрел «Звездные войны». И вот что случилось, когда на экране появился Дарт Вейдер

Источник материала: Tut.by

Собака Элли, которая смотрела по телевизору «Звездные войны», заслужила почти полмиллиона лайков в TikTok за три дня. Виной тому — забавная реакция пса на появления Дарта Вейдера: ретривер впервые увидел Энакина Скайуокера, зловеще появляющегося из облака дыма в четвертом эпизоде саги, и испугался, спрятавшись за диваном. Похоже, Элли подумала, что Вейдер не персонаж из фильма, а реальный злодей.

Причем, эта история получила продолжение. На видео отреагировал Марк Хэмилл, актер из «Звездных войн», сыгравший сына Дарта Вейдера — Люка Скайуокера. Он поделился роликом у себя в Twitter и написал: «Умная собака. Я бы тоже хотел подумать о том, чтобы спрятаться за диваном, когда впервые его увидел».