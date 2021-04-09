Белстат: население страны за год сократилось почти на 61 тысячу человек. За год темп потерь вырос в три раза

Источник материала: Onliner

Белстат опубликовал данные по численности населения страны на начало года. На 1 января 2021 года в стране проживало около 9,35 млн человек, что на 60,6 тыс. меньше, чем на начало 2020 года.

Население уменьшается на протяжении двух последних лет почти по всем областям, кроме Минского региона и самого Минска.

В столице на начало 2019 года было 2 012 896 жителей, и весь этот год их численность росла — до 2 020 133. Город и сейчас остается двухмиллионником. Однако на 1 января текущего года показатель составляет уже 2 009 786 жителей.

(дополняется)