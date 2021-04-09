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Белстат: население страны за год сократилось почти на 61 тысячу человек. За год темп потерь вырос в три раза
Источник материала: Onliner
Белстат
Население уменьшается на протяжении двух последних лет почти по всем областям, кроме Минского региона и самого Минска.
В столице на начало 2019 года было 2 012 896 жителей, и весь этот год их численность росла — до 2 020 133. Город и сейчас остается двухмиллионником. Однако на 1 января текущего года показатель составляет уже 2 009 786 жителей.
(дополняется)
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