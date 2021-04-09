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«Роскосмос» через три года ответит на Starlink Илона Маска

09.04.2021 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в 2024 году планирует покрыть 100% России космической связью и широкополосным доступом в интернет. Об этом передает ТАСС.

По словам Рогозина, широкополосный доступ важен для России: «Мы планируем после утверждения программы „Сфера“ немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок».

В приоритете «Роскосмоса» находится Арктическая зона, потому как ее необходимо обеспечить широкополосным интернетом, космической связью и высокодетальным мониторингом, пояснил глава госкорпорации. Все это необходимо для развития Северного морского пути.

Компания Илона Маска SpaceX развивает проект Starlink: сеть спутников для обеспечения интернета в удаленных уголках планеты. Проект уже запущен.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в 2024 году планирует покрыть 100% России космической связью и широкополосным доступом в интернет. Об этом...
 
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