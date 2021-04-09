«Это единичный случай»: как комментируют отмену штрафа с камеры скорости

Источник материала: Onliner

Вчера мы опубликовали историю нашего читателя, который смог оспорить постановление о наложении административного взыскания за превышение скорости, зафиксированное специальным техническим средством, работающим в автоматическом режиме. Как выяснилось, случай это крайне редкий, если не сказать уникальный.

За что штраф? Коротко

Водитель получил постановление за превышение скорости на 197-м километре трассы М6 (Минск — Гродно). 16 января в 11 часов 12 минут камера зафиксирована его Hyundai Sonata, двигавшийся на скорости 121 км/ч. Прибор «стрелял» на 90 км/ч, что верно, так как разрешенная скорость движения была временно понижена в связи с ухудшением погодных условий. При этом водителям был виден знак «120», который дорожники вроде как разворачивали параллельно дороге.

Наш читатель получил «письмо счастья», оплатил, как полагается, штраф в размере 2 базовые величины (58 рублей), затем начал процедуру оспаривания постановления. Она заняла какое-то время, но результат себя оправдал: дело об административном правонарушении прекратили в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения, водителю дали справку в налоговую о возврате штрафа.

«Это единичный случай»

Корреспондент Onliner обратился в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», чтобы выяснить, насколько уникален случай нашего читателя, часто ли отменялись такие постановления?

— Насколько нам известно, это единичный случай, — ответили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Версия о произошедшем на 197-м км трассы М6 также подтверждается. Дорожные знаки приводили в соответствие с введенными ограничениями, специалисты это проверяли — все было нормально. Знак «120», как это водится у дорожников, развернули так, чтобы он не был виден водителям. Целесообразность такой практики можно обсуждать, в дорожных организациях же указывают на то, что такой способ практичнее в реализации, чем, например, демонтаж знака с последующей его установкой.

— Скорость может изменяться не на одном, а на нескольких участках автодорог. Если говорить о полном демонтаже знака, то нужно учитывать, кроме всего прочего, что у него есть фундамент, что вызывало бы определенные трудности. То есть демонтаж знаков, а затем их установка занимали бы некоторое время, — поясняли ранее в дорожной организации.

Вместе с тем кто-то умышленно мог повернуть знак обратно. Мотив такого поступка понять трудно, впрочем, это и не является целью нашей публикации. В результате могла возникнуть опасная ситуация: в действительности скорость на трассе ограничена 100 км/ч, водители видят знак «120» и ориентируются, понятное дело, на него. Камера фиксирует нарушения.

Неизвестно, сколько водителей попали в эту курьезную ситуацию: кто увидел на знаке 120, кто просто превышал, не глядя ни на какие знаки.

Напомним, что наш читатель, добившийся отмены штрафа, утверждал, что ознакомился в ГАИ с ответом, раскрывающим суть произошедшего на гродненской трассе.

— Прочитал, что скоростной режим понизили, повернув знак «120» и замотав его черной пленкой. Однако какие-то нехорошие люди «демаскировали знак и сорвали пленку». А обнаружилось это 17 января при мониторинге, — рассказал водитель.

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» корреспонденту Onliner сообщили, что не направляли ответ с подобной информацией в ГАИ, так как в компетенцию организации в принципе не входят подобные действия с дорожными знаками. Скорее, если такие сведения и поступали в Госавтоинспекцию, то были направлены туда соответствующей дорожно-эксплуатационной организацией.

Сколько штрафов?

Очевидно, что наш читатель — не единственный, кто видел знак «120» и двигался с соответствующей скоростью, не ожидая получить затем «письмо счастья». И в редакции мы получаем сообщения от других водителей, которые утверждают, что оказались в такой же ситуации.

Однако затруднительно всех подвести под общий знаменатель. Судя по всему, в каждом конкретном случае решение должно приниматься индивидуально. Есть подтверждение тому, что знак был развернут, но в какое время его демаскировали и развернули обратно, так, чтобы он снова стал виден водителям? Мы видели постановления с этой камеры, датированные и 15, и 16, и даже 4 января. Нет сведений, которые бы указывали на то, что в каждый из этих дней требования видимого водителям знака противоречили настройкам прибора фотофиксации.

Однако прецедент есть: когда штраф выписан несправедливо, можно добиться его отмены.

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