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Стоимость ПЦР-теста в аэропорту с 10 апреля не увеличится. Передумали?
Источник материала: Onliner
Раньше стоимость теста для вылетающих за границу хотели поднять до 95,17 рубля, но сегодня на сайте аэропорта появилась информация, что ПЦР-мазок будет стоить как раньше — вдвое меньше. Попытались узнать, почему цену передумали поднимать.
Сегодня на сайте Национального аэропорта Минск
Однако ранее сообщалось, что с 10 апреля ПЦР-тест в микробиологической лаборатории в Национальном аэропорту для белорусов будет стоить 95 рублей 71 копейку, для иностранцев — 113 рублей 48 копеек. Объясняли это тем, что это не просто ПЦР-тест, а экспресс-ПЦР-тест. «Он более затратный, но значительно сокращает время ожидания результатов», — анонсировали повышение цен в
Проводит тестирование пассажиров не сам аэропорт, а специалисты Минского центра гигиены и эпидемиологии. На сайте центра сегодня появилась информация, что тесты в аэропорту станут доступны с 12 апреля по
— У нас такая стоимость и оставалась, ее планировал поднять с 10 апреля Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Это их лаборатория находится на территории аэропорта. Однако сегодня от них появилась другая актуальная информация. Почему они решили не поднимать цены, нам никто не объяснял, — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Если мы получим комментарий у Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, то сразу опубликуем его.
Напомним, Микробиологическая лаборатория центра гигиены и эпидемиологии с 15 февраля 2021 года стала проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР-теста прямо в аэропорту для пассажиров при наличии билета.
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Раньше стоимость теста для вылетающих за границу хотели поднять до 95,17 рубля, но сегодня на сайте аэропорта появилась информация, что ПЦР-мазок будет стоить как...
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