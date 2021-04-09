Стоимость ПЦР-теста в аэропорту с 10 апреля не увеличится. Передумали?

Источник материала: Onliner

Раньше стоимость теста для вылетающих за границу хотели поднять до 95,17 рубля, но сегодня на сайте аэропорта появилась информация, что ПЦР-мазок будет стоить как раньше — вдвое меньше. Попытались узнать, почему цену передумали поднимать.

Сегодня на сайте Национального аэропорта Минск появилась такая информация: «Стоимость ПЦР тестирования на 10.04.2021 составляет для граждан Республики Беларусь — 39,80 белорусского рубля, для иностранных граждан — 57,58 белорусского рубля».

Однако ранее сообщалось, что с 10 апреля ПЦР-тест в микробиологической лаборатории в Национальном аэропорту для белорусов будет стоить 95 рублей 71 копейку, для иностранцев — 113 рублей 48 копеек. Объясняли это тем, что это не просто ПЦР-тест, а экспресс-ПЦР-тест. «Он более затратный, но значительно сокращает время ожидания результатов», — анонсировали повышение цен в эфире телеканала ОНТ 7 апреля.

Проводит тестирование пассажиров не сам аэропорт, а специалисты Минского центра гигиены и эпидемиологии. На сайте центра сегодня появилась информация, что тесты в аэропорту станут доступны с 12 апреля по предварительной записи . Там же было сообщение о повышении стоимости, но потом оно без объяснения причин исчезло.

— У нас такая стоимость и оставалась, ее планировал поднять с 10 апреля Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Это их лаборатория находится на территории аэропорта. Однако сегодня от них появилась другая актуальная информация. Почему они решили не поднимать цены, нам никто не объяснял, — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Если мы получим комментарий у Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, то сразу опубликуем его.

Напомним, Микробиологическая лаборатория центра гигиены и эпидемиологии с 15 февраля 2021 года стала проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР-теста прямо в аэропорту для пассажиров при наличии билета.