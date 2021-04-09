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ЕБРР: Банк не рассматривает новые инвестиции в госпроекты в Беларуси

09.04.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свою позицию в отношении финансирования новых проектов в государственном секторе Беларуси.

«ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси», – говорится в письме ЕБРР за подписью генерального секретаря Европейского банка реконструкции и развития Энцо Куаттрочокке.

Такой ответ банка был дан на обращение главы НАУ Павла Латушко, в котором он обратил внимание ЕБРР на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны режима.

Латушко отметил, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свою позицию в отношении финансирования новых проектов в государственном секторе Беларуси.
 
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