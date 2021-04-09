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Инфляция в Беларуси в марте «замедлилась» до 8,5%

09.04.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Потребительские цены в Беларуси в марте 2021 года выросли на 8,5% в годовом выражении (к марту 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с февралем потребительские цены на товары и услуги в марте 2021 года выросли на 0,7%, с начала года – на 3,8%.

Цены на еду в марте 2021 года выросли на 0,4% к февралю, с начала года – на 3,7%, в годовом выражении – на 7,8% (к марту 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в марте 2021 года выросли на 1,4% к январю, с начала года – на 3,8%, в годовом выражении – на 9,5%.

Тарифы на услуги в марте 2021 года подорожали на 0,3% к январю, с начала года – на 4,0%, в годовом выражении – на 8,2%.

В феврале инфляция в Беларуси ускорилась до 8,7% в годовом выражении. За январь-март 2021 года инфляция составила 8,3% (к январю-марту 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 103%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в марте 2021 года выросли на 8,5% в годовом выражении (к марту 2020 года), сообщил Белстат РБ.
 
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