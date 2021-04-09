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БФСС объявил о партнерстве с Международной ассоциацией спортивных юристов ISLA

09.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусский фонд спортивной солидарности объявил о партнерстве с Международной ассоциацией юристов в области спорта (ISLA).

ISLA — это всемирная ассоциация спортивных юристов, предлагающих свои юридические знания даже в самых специализированных аспектах спортивного права.

«Партнерство BSSF с ISLA является важным элементом защиты прав беларуских спортсменов. Более того, мы надеемся, что партнерство разработает высокие стандарты соблюдения субъектами беларуского спорта принципов Олимпизма и основных положений международных спортивных правил. Такое партнерство — новый виток в развитии спортивного права в нашей стране!» – отметил исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Самая важная цель ISLA — способствовать сотрудничеству между спортивными юристами со всего мира. Наши представители также помогают спортсменам в трудные периоды их жизни. Это также означает защиту прав атлетов. 

Мы гордимся нашими представителями, которые поддерживают спортсменов на основе нашего нового партнерства с Беларуским фондом спортивной солидарности. Мы готовы продвигать права спортсменов там, где это необходимо, на индивидуальной основе!»  – заявила президент Международной ассоциации юристов в области спорта Анна Якоб.
 
 
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Беларусский фонд спортивной солидарности объявил о партнерстве с Международной ассоциацией юристов в области спорта (ISLA).
 
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