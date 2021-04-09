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Два города-организатора ЧЕ-2020 пообещали 25% зрителей на трибунах Речь идёт о Бильбао и Амстердаме

09.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Амстердам и Бильбао заявили о готовности принять зрителей на матчах Евро-2020.

Бильбао готов принять не меньше 25% от общей вместительности стадиона — порядка 13 тысяч зрителей.

Это возможно при условии, если  разрешат местные органы здравоохранения, а больницы не будут переполнены.

В Нидерландах примут не меньше 12 тысяч зрителей. Окончательное число будет определено позже государственными органами страны.
 
 
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Амстердам и Бильбао заявили о готовности принять зрителей на матчах Евро-2020.
 
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