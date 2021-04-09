Два города-организатора ЧЕ-2020 пообещали 25% зрителей на трибунах Речь идёт о Бильбао и Амстердаме

Бильбао готов принять не меньше 25% от общей вместительности стадиона — порядка 13 тысяч зрителей.





Это возможно при условии, если разрешат местные органы здравоохранения, а больницы не будут переполнены.





В Нидерландах примут не меньше 12 тысяч зрителей. Окончательное число будет определено позже государственными органами страны.