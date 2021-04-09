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В Беларуси возбудили уголовное дело по факту геноцида в годы войны

09.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, передает «МИР 24».

По словам генпрокурора страны Андрея Шведа, это сделано для исторической справедливости и устранения «белых пятен». Также он отметил, что лица, которых обвиняют в геноциде, должны быть осуждены в той стране, где совершалось преступление.

«Ныне здравствующие виновные в геноциде должны понести заслуженное наказание. Имена и умерших военных преступников должны быть преданы огласке. Следственной группе предстоит большая работа с архивными документами, с тысячами уголовных дел в отношении нацистских преступников. Будет проведено множество экспертных исследований, связанных с обнаружением массовых захоронений», – сказал Швед.

Беларусь планирует обратиться за необходимыми материалами в Нюрнберг, а также в ряд стран, среди них – Польша, Литва и Россия. Согласно Уголовному кодексу Беларуси, за геноцид предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.



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По словам генпрокурора страны Андрея Шведа, это сделано для исторической справедливости и устранения «белых пятен».
 
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