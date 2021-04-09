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Эксперт рассказал, как "усилить" контент, скрестив видео и текст

09.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Александра Фомина, в редакциях часто складывается ситуация, когда отделы живут своей жизнью, не взаимодействуя друг с другом, или не желают делиться контентом. Однако сотрудничество заметно повысит производительность и позволит уменьшить финансовые и временные затраты. В частности, расшифровка видеоинтервью интегрирует один большой текст и 5-7 новостей.

В качестве примера эксперт привел материал, который в видеоформате собрал 53 тысячи просмотров. А вот текстовую версию открывали в два раза чаще, к тому же ее подхватили другие интернет-ресурсы, что увеличило цитируемость.

На что нужно обратить внимание при конвертации текста в видео?

  • Готовый материал экономит время, но его нужно отредактировать, сократить. Пишущие журналисты любят использовать объемные словесные конструкции, которые на слух воспринимаются не так, как при чтении.
  • В большой студии нет необходимости. Для озвучки достаточно задействовать диктофон, а смонтировать видео можно на смартфоне с помощью специальных программ (Adobe Premier Rush, Inshot).
  • Нужно думать о визуализации:

– выделять самые яркие моменты в тексте и искать для них качественные фото и видео;

– второстепенные кадры можно перекрывать видеорядом с худшим качеством или с меньшей динамикой;

Александр Фомин отметил, что здесь применим Закон Парето — "20% усилий дают 80% результата".

Что касается поиска фото и видеоряда, то эксперт призвал обращаться к внутренним ресурсам. Если своего видеоархива пока не собралось, эксперт поделился лайфхаками, полезными при использовании чужого контента:

  • уменьшить видео, разместить его в углу, на первый план выставить ведущего;
  • минимально изменить видео (сделать коррекцию цвета, добавить рамку).

Лайфхаки нужны, поскольку YouTube может заблокировать видео, даже если будут 2-3 заимствованные секунды. При этом Александр Фомин подчеркнул, что не призывает массово использовать чужой контент.

Что не следует конвертировать в видео?

  • Материалы из других источников:

– высока вероятность, что видео уже растиражировано другими каналами;

– не является "якорным" контентом;

– проблема с визуализацией.

  • Региональный эксклюзив:

– не интересно глобальной аудитории;

– не доверяют зрители.

Спикер не рекомендует переводить в видео новости, которые "утонут" в череде событий. Также не следует трансформировать аналитические материалы, которые "живут" 2-3 дня. Лучше выбирать масштабные темы – они долго могут вызывать интерес.

В ходе выступления Александр Фомин уделил внимание и минимизации затрат при организации студии. Если в кадре один ведущий, в качестве фона можно использовать обычную белую стену. Когда участвуют два человека и больше одной камеры, желательно задействовать хромакей (цветовую электронную проекцию).

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Теги: Новости
 
 
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