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Эксперт рассказал, как "усилить" контент, скрестив видео и текст
09.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По словам Александра Фомина, в редакциях часто складывается ситуация, когда отделы живут своей жизнью, не взаимодействуя друг с другом, или не желают делиться контентом. Однако сотрудничество заметно повысит производительность и позволит уменьшить финансовые и временные затраты. В частности, расшифровка видеоинтервью интегрирует один большой текст и 5-7 новостей.
В качестве примера эксперт привел материал, который в видеоформате собрал 53 тысячи просмотров. А вот текстовую версию открывали в два раза чаще, к тому же ее подхватили другие интернет-ресурсы, что увеличило цитируемость.
На что нужно обратить внимание при конвертации текста в видео?
– выделять самые яркие моменты в тексте и искать для них качественные фото и видео;
– второстепенные кадры можно перекрывать видеорядом с худшим качеством или с меньшей динамикой;
Александр Фомин отметил, что здесь применим Закон Парето — "20% усилий дают 80% результата".
Что касается поиска фото и видеоряда, то эксперт призвал обращаться к внутренним ресурсам. Если своего видеоархива пока не собралось, эксперт поделился лайфхаками, полезными при использовании чужого контента:
Лайфхаки нужны, поскольку YouTube может заблокировать видео, даже если будут 2-3 заимствованные секунды. При этом Александр Фомин подчеркнул, что не призывает массово использовать чужой контент.
Что не следует конвертировать в видео?
– высока вероятность, что видео уже растиражировано другими каналами;
– не является "якорным" контентом;
– проблема с визуализацией.
– не интересно глобальной аудитории;
– не доверяют зрители.
Спикер не рекомендует переводить в видео новости, которые "утонут" в череде событий. Также не следует трансформировать аналитические материалы, которые "живут" 2-3 дня. Лучше выбирать масштабные темы – они долго могут вызывать интерес.
В ходе выступления Александр Фомин уделил внимание и минимизации затрат при организации студии. Если в кадре один ведущий, в качестве фона можно использовать обычную белую стену. Когда участвуют два человека и больше одной камеры, желательно задействовать хромакей (цветовую электронную проекцию).
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