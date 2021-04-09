Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сергеев: Генпрокуратура Беларуси приняла запоздалое, но верное решение

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил о возбуждениипо факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. По словам Шведа, это сделано "в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности".

О необходимости и актуальности решения Генеральной прокуратуры слушателям радио Sputnik рассказал председатель Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.

"Решение актуальное, хотя этот вопрос следовало рассмотреть еще десятки лет назад. Мы наблюдаем, что спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны в мире, в Европе, да и в Беларуси обозначились силы, которые попытались обелить те преступления, которые совершали фашисты на территории Советского Союза и, в частности, на территории БССР. К тому же символы, под которыми пособники гитлеровцев уничтожали белорусское население, вдруг стали выставлять как некие символы свободы", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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