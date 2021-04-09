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Сергеев: генпрокуратура Беларуси приняла запоздалое, но верное решение

09.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сергеев: Генпрокуратура Беларуси приняла запоздалое, но верное решение
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. По словам Шведа, это сделано "в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности".
© Sputnik / Виктор Толочко
Уголовных дел о геноциде в Беларуси в последние десятилетия не было

О необходимости и актуальности решения Генеральной прокуратуры слушателям радио Sputnik рассказал председатель Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.

"Решение актуальное, хотя этот вопрос следовало рассмотреть еще десятки лет назад. Мы наблюдаем, что спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны в мире, в Европе, да и в Беларуси обозначились силы, которые попытались обелить те преступления, которые совершали фашисты на территории Советского Союза и, в частности, на территории БССР. К тому же символы, под которыми пособники гитлеровцев уничтожали белорусское население, вдруг стали выставлять как некие символы свободы", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа вызвано актуальными обстоятельствами и попытками обелить деяния гитлеровцев, считает политический эксперт...
 
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