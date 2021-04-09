Источник материала: Sputnik Беларусь

Почему при входе в тренажерные модули лучше не включать свет и не стоит дергать за дверную ручку, узнавал корреспондент Sputnik.

Противоминный центр действует под Минском с 2019 года. Саперы всех белорусских силовых структур учатся противодействовать самому коварному способу ведения войны – минному.

Обезвредить "детский сад"

Военные говорят, что "сапер идет медленно, но его лучше не обгонять". Вот и перед дверью с безобидной надписью "Детский сад" саперы не спешат. Входить в помещение решено при помощи "четырехлапой кошки" – инструмента саперов. Предостережения оправдываются: гремит имитационный заряд. В реальной ситуации там мог лежать фугас и в буквальном смысле "разнести" весь этаж.

Но это еще не все сюрпризы. Новая ловушка прячется под ковром на полу. Это так называемая "гирлянда": цепь "замыкателей", которые активируют размещенный под досками мощный заряд взрывчатого вещества. Так что от провала саперов отделяет всего шаг.

© Sputnik Смертельная угроза может исходить даже от брошенной детской игрушки

Включать свет запрещено. Взрывоопасный предмет (он же ВОП) может быть установлен в лампах. В плохо освещенном помещении существует риск не разглядеть тонкую нить растяжки. Саперы при помощи зеркал тщательно обследуют каждый сантиметр пространства. И вот очередная "закладка". В детском шкафчике установлена граната. Стоит лишь открыть дверцу и прогремит взрыв.

Угроза может исходить даже от брошенной игрушки. Стоит взять в руки, как сразу становится понятно, что она отнюдь не "мягкая". Именно такая безобидная кукла стоила жизни военному саперу при разминировании в современном конфликте. Каждый случай – урок по "укрощению" хитроумных устройств, говорит начальник противоминного центра Вооруженных сил Сергей Демчишин.

"Назвать какой-то конкретный опасный инженерный боеприпас или взрывоопасный предмет невозможно. Каждый уникален. Есть противотанковые, противопехотные мины… И каждая по-своему опасна. Вот, к примеру, направленного действия, а это - кругового поражения. Принцип действия у них разный, но вред наносит очень сильный. От того как сапер знает, как ее разминировать, зависит не только его жизнь, но и всего личного состава", – говорит он.

Саперы специального назначения

Центр, который был создан 1 ноября 2019 года, предназначен именно для подготовки самых высококлассных специалистов. Еще одна из непререкаемых заповедей саперов – действовать в одиночку. Каждый индивидуально обязан знать, как принимать решение и действовать сугубо самостоятельно. В подтверждение этой аксиомы приводят пример.

"На границе двух враждующих государств вышел военный и установил флаг в районе контрольно-следовой полосы. Пограничный патруль другой стороны заметил и приехал убрать полотнище", – рассказывает заместитель начальника противоминного центра по специальной подготовке Юрий Курило. – "Древко было изготовлено из металлической трубы, в которое запрессовано пластичное взрывчатое вещество. Бомба была оснащена специальным датчиком. Пограничник принес и начал крутить флагом перед товарищами. Это и привело взрывное устройство к срабатыванию. В результате погиб целый отряд".

Накапливать опыт белорусским саперам позволяют стажировки в Международном противоминном центре в России. Сирия, Лаос, Нагорный Карабах - вот лишь некоторые страны, которые обладают печальным, но полезным опытом применения современных самодельных взрывных устройств.

© Sputnik От знаний сапера зависит не только его жизнь, но и всего личного состава

Работа со смертоносными устройствами требует специального оснащения. По аналогии с рыцарскими щитами и панцирями для защиты саперов были закуплены "Доспехи". Это костюм и шлем общим весом 66 килограммов. Броня способна защитить бойца от разлета осколков, которые движутся со скоростью 1300-1700 метров в секунду. Или взрыва тротила весом в два килограмма.

Кроме этого "Доспехи" предохраняют от ударной волны и термобарического воздействия. Но и в такой амуниции саперы обращаются с подозрительными предметами предельно осторожно. Взрывоопасные механизмы могут таить хитроумную начинку.

"Люди становятся более грамотными, образованными. И могут получить всю информацию из интернета. Зачастую даже радиолюбитель может сделать самодельное взрывное устройство. Может изготовить взрывчатое вещество в домашних условиях", – поясняет Юрий Курило.

Что такое суббоеприпасы?

О крайней опасности заводских экземпляров кассетных мин стало известно в современных военных конфликтах. Именно тогда массово применялись кассетные боеприпасы, которые накрывали значительные территории.

"Эти суббоеприпасы имеют высокую степень несрабатываемости. Они могут быть захвачены незаконными вооруженными формированиями, где-то отбиты на складах, где-то брошены. Они содержат небольшие элементы, состоящие из взрывчатого вещества и поражающих элементов. Их детонация может происходить при изменении магнитного поля, обрыве нейлоновой нити, контакте. Они не ранят смертельно, основная цель такого боеприпаса - нанести увечья", – отмечает заместитель начальника противоминного центра.

Военные говорят, что "сапер идет медленно, но его лучше не обгонять"

Кроме этого опасность суббоеприпасов еще и в том, что они имеют датчики самоликвидации. И когда они могут сработать, саперам никогда неизвестно. Самая главная задача центра – обучить бойцов самым современным методам противодействия взрывным устройствам.

Как работает мина замедленного действия

Саперы регулярно проводят практические занятия. А командиры моделируют самые нестандартные ситуации. Как правило, саперам приходится искать не одно, а несколько взрывных устройств. Тщательно замаскированных. Но важнее, по словам военнослужащих, найти не саму бомбу, а способ ее активации.

"Расчет действует по номерам: первый идет с переносным искателем проводных линий управления, который может до глубины 30 сантиметров обнаружить линии управления фугасом. Второй номер движется с "Коршуном" – это нелинейный локатор, который обнаруживает полупроводники, телефоны, окислы металлов, то есть осколки, прилегающих друг к другу мин на удалении до 20 метров", – объясняет действия подразделения Юрий Курило.

© Sputnik Каждый сапер обязан уметь работать в одиночку

Техника не подводит. В глубине леса саперы находят пункт, откуда противник собирался привести в действие взрывное устройство. Другие "номера" со щупами и миноискателями осматривают часть дороги. У обочины был заложен фугас. А по пути при помощи миноискателя был обнаружен противотанковый заряд.

"Как показывает мировой опыт, в 70-80% случаев мины устанавливают в неизвлекаемое положение. То есть это устройство, которое срабатывает при обезвреживании. Потому чаще всего чтобы обезвредить такой предмет, мы стаскиваем мину при помощи саперных кошек. Как правило, после таких манипуляций ждем еще 10-15 минут, так как мина может быть оснащена взрывателем замедленного действия", – отмечает он.

В ближайшее время саперам предстоит выполнение задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов. Один из таких участков расположен в Докшицком районе. По оценке саперов там может находиться от сотни до нескольких тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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