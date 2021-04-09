Почти пять лет в розыске: МВД показало задержание беглого минчанина – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники витебского управления ГУБОПиК задержали 42-летнего жителя Минска, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, с 2016 года он находился в межгосударственном розыске, недавно вернулся из России в Беларусь и стал активно участвовать в протестных акциях

"Установлено, что мужчина обманул более 100 человек, пообещав им участие в различных реалити-шоу. Потерпевшие лишились в общей сложности более миллиарда неденоминированных рублей", – рассказали в МВД.

Заполучив деньги, минчанин отказался от своих обязательств, а когда в отношении него возбудили дело за мошенничество, скрылся в России.