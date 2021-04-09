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До свидания, милый друг: история любви принца Филиппа и Елизаветы II

09.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

9 апреля в Британии объявлен траур: скончался любимый муж и верный друг королевы Елизаветы II - принц Филипп. Дедушка принцев Гарри и Уильяма так и не дожил до 100 лет.

В 2022 году самый крепкий и цельный союз королевства должен был отметить 75-ю годовщину брака, или Коронную свадьбу.

История королевской жизни и любви одного из самых видных принцев в мире - в фотоленте и воспоминаниях Sputnik Беларусь.

Встреча будущих супругов случилась в далеком детстве: они часто виделись на приемах, так как их семьи дружили между собой. Удивительно то, что Елизавета и Филипп являются родственниками - у них были общие прадеды - королева Виктория и принц Альберт. Но не это смутило пару, когда они решили пожениться.

Главное "но" во всей истории - бедственное положение жениха из-за отца-транжиры греческого принца Андрея. Все приданое Филиппа после его смерти - костюмы да запонки отца. А вот мать принца и вовсе ударилась в религию и позабыла о сыне.

Но все это не волновало Елизавету, которая давно была влюблена в принца и долгое время добивалась его взаимности, пытаясь преодолеть так называемую "френдзону".

Свадьба состоялась в ноябре 1947 года: шикарную церемонию в Вестминстере впервые показали по телевидению, а толпы зевак едва ли не снесли двери аббатства.

А после началась семейная жизнь. Первое время молодожены наслаждались друг другом и светскими выходами в свет, а после беременности Елизаветы взяли паузу. В ноябре 1948 года на свет появился первенец четы - принц Чарльз.

В 1952-м году Елизавете пришлось резко повзрослеть - умер ее отец Георг IV, а принцесса стала королевой. С тех пор пара пережила самые разные, порой непростые, но счастливые моменты. Они родили четверых наследников, понянчили внуков и даже правнуков, пережили появление в семье Меган Маркл и отречение принца Гарри - и все это вместе.

2021 год стал непростым для Филиппа: муж королевы попал в больницу и пережил операцию на сердце, но последние дни провел дома, вместе с любовью всей своей жизни.

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Любимый супруг Ее Величества умер, так и не дожив до 100 лет. В 2022 году королевская чета должна была отметить свою коронную свадьбу.
 
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