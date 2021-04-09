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До свидания, милый друг: история любви принца Филиппа и Елизаветы II
09.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
9 апреля в Британии объявлен траур:
В 2022 году самый крепкий и цельный союз королевства должен был отметить 75-ю годовщину брака, или Коронную свадьбу.
История королевской жизни и любви одного из самых видных принцев в мире - в фотоленте и воспоминаниях Sputnik Беларусь.
Встреча будущих супругов случилась в далеком детстве: они часто виделись на приемах, так как их семьи дружили между собой. Удивительно то, что Елизавета и Филипп являются родственниками - у них были общие прадеды - королева Виктория и принц Альберт. Но не это смутило пару, когда они решили пожениться.
Главное "но" во всей истории - бедственное положение жениха из-за отца-транжиры греческого принца Андрея. Все приданое Филиппа после его смерти - костюмы да запонки отца. А вот мать принца и вовсе ударилась в религию и позабыла о сыне.
Но все это не волновало Елизавету, которая давно была влюблена в принца и долгое время добивалась его взаимности, пытаясь преодолеть так называемую "френдзону".
Свадьба состоялась в ноябре 1947 года: шикарную церемонию в Вестминстере впервые показали по телевидению, а толпы зевак едва ли не снесли двери аббатства.
А после началась семейная жизнь. Первое время молодожены наслаждались друг другом и светскими выходами в свет, а после беременности Елизаветы взяли паузу. В ноябре 1948 года на свет появился первенец четы - принц Чарльз.
В 1952-м году Елизавете пришлось резко повзрослеть - умер ее отец Георг IV, а принцесса стала королевой. С тех пор пара пережила самые разные, порой непростые, но счастливые моменты. Они родили четверых наследников, понянчили внуков и даже правнуков, пережили появление в семье
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Любимый супруг Ее Величества умер, так и не дожив до 100 лет. В 2022 году королевская чета должна была отметить свою коронную свадьбу.
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