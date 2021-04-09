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Рыночная капитализация Microsoft приблизилась к двум триллионам долларов

09.04.2021 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В скором времени Microsoft может стать второй компанией в истории США, чья рыночная стоимость преодолеет два триллиона долларов, пишет dev.by со ссылкой на Markets Insider.


Фото: pixabay.com

На торгах в четверг котировки редмондского софтверного гиганта поднялись более чем на 1%, а капитализация достигла рекордных 1,9 трлн долларов. Microsoft сможет взять барьер, который Apple покорила в прошлом августе, если её акции вырастут ещё на 5%.

В 2020 году Microsoft подскочил на 60%, а за прошедшие месяцы 2021 года прибавил 17%. С 2014 года, когда Сатья Наделла сменил Стива Балмера на посту гендиректора, компания подорожала более чем в пять раз.

Тем не менее претендовать на звание самой дорогой компании США из тех, чьи акции торгуются на бирже, Microsoft пока рано: капитализация Apple в четверг составляла 2,2 трлн долларов, а на пике в январе ненадолго перевалила за 2,4 трлн долларов.

Ближайшие преследователи Microsoft по объёму рыночной капитализации — Amazon и Alphabet — стоят соответственно 1,7 трлн и 1,5 трлн долларов.

 
 
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В 2020 году Microsoft подскочил на 60%, а за прошедшие месяцы 2021 года прибавил 17%.
 
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