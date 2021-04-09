ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы самые продаваемые в мире смартфоны в этом году. Аппаратов Apple - больше половины

09.04.2021 17:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания Counterpoint Research провела исследование, в котором обозначила десятку самых продаваемых в мире смартфонов. Больше половины — девайсы от Apple, пишет MacRumors.


Исследование проводилось по данным за январь этого года, но вряд ли с того момента показатели кардинально изменились.

Так, на первом месте iPhone 12, далее следует iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 11. Пятая и шестая строчки — у Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9. Седьмая позиция принадлежит Samsung Galaxy A12s, восьмая — iPhone 12 mini. Девятое и замыкающее десятое место соответственно у Samsung Galaxy A31 и iPhone SE (2020).

Таким образом, в топ-10 не оказалось ни одного смартфона флагманского уровня на базе операционной системы Android. А те, что есть, принадлежат к устройствам начального класса — как по стоимости, так и позиционированию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование проводилось по данным за январь этого года, но вряд ли с того момента показатели кардинально изменились.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт рассказал, как "усилить" контент, скрестив видео и текст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by