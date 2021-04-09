Названы самые продаваемые в мире смартфоны в этом году. Аппаратов Apple - больше половины

Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания Counterpoint Research провела исследование, в котором обозначила десятку самых продаваемых в мире смартфонов. Больше половины — девайсы от Apple, пишет MacRumors .





Исследование проводилось по данным за январь этого года, но вряд ли с того момента показатели кардинально изменились.

Так, на первом месте iPhone 12, далее следует iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 11. Пятая и шестая строчки — у Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9. Седьмая позиция принадлежит Samsung Galaxy A12s, восьмая — iPhone 12 mini. Девятое и замыкающее десятое место соответственно у Samsung Galaxy A31 и iPhone SE (2020).

Таким образом, в топ-10 не оказалось ни одного смартфона флагманского уровня на базе операционной системы Android. А те, что есть, принадлежат к устройствам начального класса — как по стоимости, так и позиционированию.