Каким бывает инсульт и как заметить его признаки

Источник материала: Tut.by

Инсульт — тяжелое заболевание, которое отнимает жизнь, приводит к инвалидности и потере работоспособности. И даже при благополучном исходе бесследно болезнь не проходит. Что такое инсульт и какие виды этого заболевания бывают, « Здоровым людям » рассказала Татьяна Павловская, научный сотрудник неврологического отдела Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.



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Что такое инсульт?

В переводе с латинского insultus — наскок, нападение или удар.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое характеризуется внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики.

Между тем, общемозговая симптоматика появляется далеко не всегда и, как правило, типична для достаточно обширных, чаще геморрагических инсультов.

Для очаговой симптоматики характерны двигательные, чувствительные, речевые и другие нарушения. Их еще называют симптомами или клиническими проявлениями заболевания. При инсульте подобная симптоматика сохраняется более суток!

Существует два типа инсульта — ишемический и геморрагический.

— Ишемический инсульт возникает при резком снижении и прекращении кровотока в определенном участке головного мозга, — говорит Татьяна Павловская, научный сотрудник неврологического отдела Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии. — Геморрагический инсульт происходит при кровоизлиянии в мозг, под его оболочки или в желудочки.

Ишемический инсульт

Случается в результате эмболии, тромбоза (закупорки) сосудов головного мозга или резкого падения мозгового кровотока при острой сердечно-сосудистой недостаточности, массивной кровопотере.

Различают несколько его подтипов.

Атеротромботический инфаркт мозга — самый частый.

Он составляет 30−40% случаев. Его причина — тромбоз, который развивается на месте формирования атеросклеротической бляшки в сосуде. Результат — нарушение или прекращение тока крови.

Эмболический инсульт развивается в 20−30% случаев острого ишемического нарушения мозгового кровообращения.

Чаще всего он обусловлен так называемой кардиогенной эмболией, может быть результатом эмболии (закупорки) фрагментами распавшейся атеросклеротической бляшки.

Как правило, в подобных случаях у пациента имеет место мерцательная аритмия. В левом предсердии либо в желудочке сердца могут формироваться тромбы, которые с током крови попадают в головной мозг.

Он может произойти не только из-за мерцательной аритмии, но и в случае, если человек перенес инфаркт миокарда или у него есть порок сердца. С током крови оторвавшийся из аорты и ее крупных ветвей тромб попадает в головной мозг. Итог — острое нарушение мозгового кровоснабжения.



Фото: Reuters

Лакунарный инсульт. Еще один подтип ишемического инсульта.

Его отличительной чертой является то, что он образуется в результате закупорки (окклюзии) артерий малого калибра. Чаще всего такая патология встречается у людей, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Именно для этих заболеваний характерно развитие микроангиопатии (поражение мелких кровеносных сосудов).

— Ишемический инсульт может быть вызван и более редкими причинами, — поясняет Татьяна Павловская. — Например, повышенной свертываемостью крови при гематологических заболеваниях или в результате резкого падения так называемого перфузионного давления из-за несоответствия потребностей головного мозга тому кровоснабжению, которое может обеспечить сердечно-сосудистая система в данный момент времени.

Привести к инсульту головного мозга могут также поражения сосудов, которые не связаны с атеросклерозом. Вероятные причины — расслоение стенок артерий (диссекция), воспалительные поражения сосудистой стенки (васкулиты).

Геморрагический инсульт

Вызывается разрывом сосудистой стенки и, соответственно, кровоизлиянием в головной мозг. Причиной такого развития событий очень часто является не диагностированная и (или) не леченная артериальная гипертензия с высокими уровнями артериального давления. В молодом возрасте к этому виду могут привести врожденные аномалии строения сосудов, такие как аневризмы (расширение кровеносного сосуда или полости сердца из-за изменений или повреждений их стенок) или артериовенозные мальформации (нарушение развития кровеносной системы).

Признаки и первые симптомы. Явные и неявные

Инсульт возникает внезапно. Вместе с тем, часто у пациентов бывают так называемые предвестники.

Примерно в половине случаев инсульту предшествуют транзиторные ишемические атаки. В обиходе их называют микроинсультом.

При транзиторной ишемической атаке остро развившиеся симптомы инсульта сохраняются не более 24 часов от начала заболевания. Это:

слабость, неловкость в конечности;

появление онемения в различных участках лица, конечностей;

нарушение речи, зрения;

головокружение, нарушение равновесия.

Если подобные симптомы прошли в течение суток — это транзиторная ишемическая атака. Вместе с тем, она часто является предвестником инсульта головного мозга. Оставлять подобное состояние без внимания нельзя. Если вовремя среагировать, обратиться за медицинской помощью и провести все необходимые диагностические и лечебные мероприятия, инсульта в таких случаях можно избежать!

Транзиторная ишемическая атака — грозный сигнал о неблагополучии в системе мозгового кровообращения. Часто подобное состояние может провоцироваться гипертоническими кризами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несмотря на специфическую картину инсульта, степень выраженности первых симптомов может быть разная, иногда довольно стертая. Поэтому диагностика инсульта в ряде случаев на основании только клинических проявлений заболевания бывает затруднительна.

Обширные инсульты головного мозга возникают при сосудистых катастрофах в магистральных (крупных) мозговых артериях. Для таких поражений характерен высокий уровень смертности и пожизненной инвалидности.

Признаки инсульта, которые свидетельствуют о необходимости экстренного обращения за медицинской помощью:

остро возникшая сильная головная боль, особенно если она сопровождается тошнотой и рвотой. Часто пациенты говорят, что «боль нестерпима», не снимается приемом обезболивающих препаратов. Подобное состояние может развиться на фоне, казалось бы, полного благополучия;

слабость в руке и (или) ноге. В большинстве случаев слабость развивается с одной стороны (справа или слева). Характерно также онемение, нарушение чувствительности в области лица, руки или ноги, также чаще с одной стороны;

затруднение при произнесении слов или затруднение понимания обращенной речи;

может наблюдаться асимметрия лица;

насторожиться следует и в случае внезапного появления головокружения, нарушения равновесия и координации движений, которые затрудняют передвижение;

возможно выпадение поля зрения, резкое снижение зрения на один глаз;

развитие судорог, особенно если человек не страдал эпилепсией или судорожным синдромом;

при поражении зоны дыхательного центра могут развиваться нарушения дыхания.

В зависимости от зоны поражения головного мозга, может присутствовать один из вышеперечисленных симптомов или их сочетание.

Эксперт отметила, что все эти признаки, безусловно, могут встречаться и при другой неврологической патологии, не только при инсульте. Вместе с тем острое развитие перечисленных симптомов требует незамедлительного исключения инсульта. Даже если они полностью самостоятельно прошли, не стоит откладывать визит к врачу. Так можно предотвратить серьезную мозговую катастрофу или уменьшить ее последствия.