Skoda Octavia впервые получила версию Sportline

Источник материала: Tut.by

В гамме новой Octavia уже имеется самая мощная версия RS , а для менее требовательных покупателей, не готовых переплачивать за возросшую отдачу двигателей, Skoda подготовила альтернативу — вариант с красноречивым названием Sportline.





Первым такое исполнение в 2015 году получила флагманская модель Superb, затем вариант Sportline появился у кроссоверов Kodiaq, Karoq и электрического Enyaq. Внешне Octavia Sportline напоминает более дорогую RS-версию, а спортивное настроение создают косметические средства — темный декор, включающий черные корпуса наружных зеркал, радиаторную решетку и окантовки бокового остекления, шильдики на передних крыльях и колесные диски особого дизайна диаметром от 17 до 19 дюймов.









По уровню оснащения версия Sportline близка к комплектации Style, а главные отличия — спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, трехспицевый руль и декоративные вставки «под рояльный лак».





На европейском рынке для Octavia Sportline доступна широкая гамма двигателей, включая бензиновые, дизельные и версии, работающие на природном газе (мощность — от 115 до 204 л. с.). За доплату доступна адаптивная подвеска Dynamic Chassis Control. Стоимость и сроки начала продаж Octavia Sportline не называются.