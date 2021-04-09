﻿ С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо». 21.by
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С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»

09.04.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Открытие магазина — это для меня всегда праздник!» — так могут сказать очень многие пенсионеры в нашей стране. Как только в почтовые ящики опускаются листовки с информацией о появлении нового продуктового, пожилые обитатели квартала делают у себя в календаре отметку и ждут заветного дня и часа. Толпа перед еще закрытыми дверями — это традиция. А традиции нарушать нельзя. С аншлагом и бодрым духом конкурентной борьбы сегодня состоялось открытие нового магазина «Гиппо», расположенного на улице Асаналиева, 40/1.

С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»

Официально открытие было назначено на 15:00, но еще за полчаса до момента икс к парадному входу начали стягиваться люди. Оно и не удивительно: акционных товаров (теоретически) на всех может и не хватить. Поэтому кто успел, тот и схватил продукты с желто-красным ценником. И оформил скидочную карту, которая будет давать пусть и маленький, но все-таки бонус к каждой покупке.

С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»

В «Гиппо» на Асаналиева нешуточная битва разразилась за подсолнечная масло. Сносили полки, потрошили коробки, опустошали тележки — продавцы только успевали подвозить новую партию. А пенсионеры запасались «Чудесной семечкой», кажется, на годы вперед.

С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»
С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»

В других отделах было явно поспокойнее, поэтому и детали интерьера удалось рассмотреть: геометрическая подсветка, цвета светлого дерева, контрастный пол, зелень в качестве декора. Чувствуется, что в помещении сделали масштабный ремонт.







— Мы организовали максимально комфортное место для покупок, — рассказывает представитель сети. — На площади 1200 квадратных метров открыли магазин с современным дизайном и широким ассортиментом товаров, в том числе свежих овощей и фруктов. По традиции, покупателям будут предложены товары собственного производства — выпечка, мясные полуфабрикаты. Также есть свой кофейный «остров». Мы надеемся, что жители района оценят качество наших продуктов и работу сотрудников, и новый «Гиппо» станет их любимым местом для совершения покупок.






Работает магазин ежедневно — с 9:00 до 23:00.

С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»
С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»
С битвой за подсолнечное масло. На Асаналиева с аншлагом открылся новый «Гиппо»

 

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