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Число дня: на сколько сократилось население Беларуси за 26 лет правления Лукашенко
Источник материала: KYKY>
«Белстат»
На 1 января 2021 года в Беларуси жили 9,349 миллиона человек. Это значит, что за 2020-й в сравнении с предыдущим годом сокращение численности населения ускорилось в три раза.
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«Белстат» обнародовал статистику о численности населения Беларуси на начало 2021 года. Из этих данных становится ясным, что за прошлый год беларусов стало меньше...
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