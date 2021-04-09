Число дня: на сколько сократилось население Беларуси за 26 лет правления Лукашенко

Источник материала: KYKY

«Белстат» обнародовал статистику о численности населения Беларуси на начало 2021 года. Из этих данных становится ясным, что за прошлый год беларусов стало меньше на 60,7 тысячи человек. Для сравнения: в 2019 году население страны сократилось на 19 тысяч человек.

На 1 января 2021 года в Беларуси жили 9,349 миллиона человек. Это значит, что за 2020-й в сравнении с предыдущим годом сокращение численности населения ускорилось в три раза.

В целом же за 26 лет правления Лукашенко население Беларуси потеряло 893,9 тысячи человек.