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Число дня: на сколько сократилось население Беларуси за 26 лет правления Лукашенко

09.04.2021 17:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Белстат» обнародовал статистику о численности населения Беларуси на начало 2021 года. Из этих данных становится ясным, что за прошлый год беларусов стало меньше на 60,7 тысячи человек. Для сравнения: в 2019 году население страны сократилось на 19 тысяч человек.

На 1 января 2021 года в Беларуси жили 9,349 миллиона человек. Это значит, что за 2020-й в сравнении с предыдущим годом сокращение численности населения ускорилось в три раза.

В целом же за 26 лет правления Лукашенко население Беларуси потеряло 893,9 тысячи человек. 

 
 
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«Белстат» обнародовал статистику о численности населения Беларуси на начало 2021 года. Из этих данных становится ясным, что за прошлый год беларусов стало меньше...
 
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