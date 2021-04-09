|
Милиционеры Молодечно сорвали встречу с оргкомитетом партии Бабарико
Источник материала: Партизан
8 апреля в Молодечно оргкомитет партии "Вместе" запланировал встречу с местными жителями. Это должна была быть первая публичная встреча с представителями создаваемой партии Виктора Бабарико.
Однако провести ее помешала милиция, пишет
Волонтеры штаба начали встречу, на которую пришло 10 молодечненцев. Но вскоре в помещение пришли милиционеры. Они сообщили, что мероприятие несанкционированное, и призвали разойтись. Никого из присутствующих не задерживали.
В оргкомитете партии говорят, что учтут этот опыт при подготовке следующих встреч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля в Молодечно оргкомитет партии "Вместе" запланировал встречу с местными жителями. Это должна была быть первая публичная встреча с представителями...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)