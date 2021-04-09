ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиционеры Молодечно сорвали встречу с оргкомитетом партии Бабарико

09.04.2021 17:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

8 апреля в Молодечно оргкомитет партии "Вместе" запланировал встречу с местными жителями. Это должна была быть первая публичная встреча с представителями создаваемой партии Виктора Бабарико.




Однако провести ее помешала милиция, пишет "Рэгіянальная газета". Перед началом встречи член команды партии "Вместе" Максим Багрецов провел переговоры с руководством местного РОВД. "Достичь взаимопонимания в отношении статуса нашего мероприятия в этот раз не удалось", — говорят представители штаба.

Волонтеры штаба начали встречу, на которую пришло 10 молодечненцев. Но вскоре в помещение пришли милиционеры. Они сообщили, что мероприятие несанкционированное, и призвали разойтись. Никого из присутствующих не задерживали.

В оргкомитете партии говорят, что учтут этот опыт при подготовке следующих встреч.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля в Молодечно оргкомитет партии "Вместе" запланировал встречу с местными жителями. Это должна была быть первая публичная встреча с представителями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыночная капитализация Microsoft приблизилась к двум триллионам долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by