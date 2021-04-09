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Цифра дня. Насколько уменьшилось население Беларуси за год

09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Свежие данные Белстата.

Численность населения Беларуси на 1 января 2021-го по сравнению с началом 2020-го сократилось на 60 614 человек. Такие данные Белстат опубликовал в статистическом бюллетене.

Для сравнения: в Жодино на начало этого года проживало чуть больше 64 тысяч человек.

По официальным данным, на начало 2021-го в Беларуси проживало 9 349 645 человек.

Цифра дня. Насколько уменьшилось население Беларуси за год

Судя по данным последних трех лет, зафиксированное в начале этого года сокращение численности населения более, чем в три раза превысила показатели 2019-го.

 
 
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