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Цифра дня. Насколько уменьшилось население Беларуси за год
09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Свежие данные Белстата.
Численность населения Беларуси на 1 января 2021-го по сравнению с началом 2020-го сократилось на 60 614 человек. Такие данные Белстат
Для сравнения: в Жодино на начало этого года проживало чуть больше 64 тысяч человек.
По официальным данным, на начало 2021-го в Беларуси проживало 9 349 645 человек.
Судя по данным последних трех лет, зафиксированное в начале этого года сокращение численности населения более, чем в три раза превысила показатели 2019-го.
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Свежие данные Белстата.
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