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Инфляция в первом квартале составила 3,8% при годовом прогнозе властей не более 5%

09.04.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Потребительские цены в Беларуси в марте по сравнению с февралем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 3,8%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция в марте составила 8,5% (в феврале — 8,7%).

Инфляция в первом квартале составила 3,8% при годовом прогнозе властей не более 5%

В марте по отношению к февралю цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (с начала года — на 3,7%, за год — на 7,8%), на непродовольственные — на 1,4% (3,8% и 9,5%), на услуги — на 0,3% (4% и 8,2%), передает БелаПАН.

Для сравнения: в первом квартале 2020 года цены выросли на 2,7%, а в целом по году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.

Вместе с тем по оценке специалистов Национального банка, в текущем году инфляция в Беларуси может составить 7,2%. Такую оценку они дали в ходе встречи с аналитиками российского «Газпромбанка». Оценки белорусского центробанка приводятся в аналитической записке «Газпромбанка», которая подготовлена на основе встреч с сотрудниками белорусских госорганов. «НБРБ отмечает сохранение повышенных инфляционных ожиданий, сдерживающих замедление инфляции, а также неопределенность внешних факторов инфляции (прежде всего, динамики мировых цен на продовольствие). На конец года НБРБ ожидает замедления инфляции до 7,2%, что близко к нашему мартовскому прогнозу (около 7%)», — подчеркивается в записке.

Евразийский банк развития полагает, что по итогам марта инфляция в годовом выражении в Беларуси будет превышать 8%, однако в течение года станет замедляться.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в марте по сравнению с февралем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 3,8%, сообщил Национальный статистический...
 
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