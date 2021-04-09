Назвал Познера врагом России, требует блокировки твиттера и цензуры на ТВ. Что стало с Дмитрием Певцовым

Источник материала: Tut.by

Этот актер стал одним из главных секс-символов 90-х. Король Генрих IV в его исполнении, главные герои «Бандитского Петербурга» и «По прозвищу зверь» влюбили в себя немало красоток. Ну, а мужчины — вольно или невольно — копировали стиль Дмитрия Певцова. Сегодня же этот универсальный, по мнению режиссеров, артист активен не только в творчестве, но и в общественном поле. То требует ввести цензуру на экране, то заблокировать Twitter в России. И то, и другое, чтобы защитить детей. Почему эта тема настолько болезненна для успешного актера — ищем ответы в его биографии.

Дмитрий Певцов появился на свет в Москве. Мама — Ноэми Семеновна работала спортивным врачом, занималась конкуром, а позднее Ноэми стала первым президентом Национальной федерации лечебной верховой езды и инвалидного спорта России. Папа — Анатолий Иванович — заслуженный тренер СССР по пятиборью. Их сын рос спортивным мальчишкой: с четырех лет в седле, занимался карате и дзюдо. А также фигурным катанием, горнолыжным спортом и плаванием. Хотел стать капитаном дальнего плавания. В крайнем случае спортивным тренером. Но не поступил в педагогический. Пришлось идти фрезеровщиком на завод. Правда ненадолго, ведь один из приятелей уговорил его пойти за компанию поступать на актера.

— Внешность я считал идеальной, поэтому в артисты и пошел. Помню, прослушивался в «Щуке», и был такой эмоциональный эпизод. Несколько парней вышли из института. Мне сказали, что они на третьем курсе учатся. И я тогда подумал, что если такие уроды — на третьем курсе, то я-то уж точно поступлю, потому что я — о-го-го! (Смеется.)

Очень любил советские фильмы. «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Анатольевича Захарова и «Старший сын» Виталия Вячеславовича Мельникова. Такие замечательные актеры там играли! Может быть, я и пошел в эту профессию, потому что был влюблен в этих людей. Это большое отличие советского кино от того, которое есть сейчас. Наша профессия девальвировала. Сейчас другие приоритеты: успех, деньги, яхты… А тогда артисты с публикой общались на другом, на тонком уровне. Они отдавали сердце, душу, отдавали свою любовь. Это было не зарабатывание денег, хотя они тоже работали не бесплатно.

В конце концов Певцов поступил в ГИТИС. Карьера молодого актера развивалась стремительно: после выпуска его сразу приняли в труппу Театра на Таганке, где ему тут же достались ведущие роли в спектаклях Романа Виктюка и Анатолия Эфроса. В «Ленкоме», куда Певцов пришел позднее и где служит и по сей день, его судьба также сложилась успешно: Гамлет, Фигаро, Треплев, Чичиков, Резанов — он сыграл и продолжает играть все, о чем другие актеры мечтают годами. Удивительно, но находясь на сцене столько лет, на отзывы театральных критиков Певцов реагирует нервно.

— Когда пишут желчно и цинично, мне становится интересно. Вот я зашел на страницу этого, так сказать, критика. И вот, что я увидел: фрагменты спектаклей, снятых на видео, фотографии, очень много снятых поклонов и рецензии. Ребята! Зритель приходит в театр не для того, чтобы рецензировать. Полно циничных людей, которые этим занимаются за деньги. Актер на сцене играет, а зритель смотрит! Смотрит, слушает, чувствует, участвует в действии или уходит, если ему скучно. Мне кажется, это дурно приходить, снимать фрагменты, а потом публиковать. Товарищи зрители, оставайтесь зрителями!

Дебют в кино состоялся в 1986-м в фильме Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом» — проходная роль в карьере артиста. Но через три года Глеб Панфилов пригласил Певцова в картину «Мать», за роль в которой актера наградили премией Европейской академии «Феликс».

— Глеб Анатольевич всегда делал мне огромные подарки в кино — «Мать», «В круге первом»… «В круге первом» тоже был подарок, большая удача. Глеб Панфилов для меня = крестный отец в кино.

Однако не фильмы Панфилова принесли Певцову народную любовь, а боевик «По прозвищу «Зверь». 90-е были не самым романтичным временем в кинематографе, в ходу были криминальные драмы, в которые типаж Певцова превосходно вписался. Один только «Бандитский Петербург» чего стоил.

В то же время артист прекрасно смотрелся в исторических картинах: «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Гибель империи». Одним словом — универсальный!

Кстати, Певцову частенько прилетало не только за его театральные воплощения, но и за киноработы. Так Дмитрия просто затравили за участие в комедии «На Париж!», так как посчитали, что картина оскорбляет память ветеранов. Актер отреагировал на нападки своеобразно

— Всем, кто облил мое имя, профессию, взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти, мучений в аду и прочее, говорю — спасибо! Желаю вам и вашим близким добра! Радости, здоровья и любви!

В жизни самого Дмитрия любви всегда хватало с лихвой. Правда с первой любовью не сложилось: гражданский брак с однокурсницей Ларисой Блажко очень быстро развалился, несмотря на рождение в 1990-м сына Дани. Более того — долгое время Певцов и вовсе открещивался от свалившегося на него отцовства:

— Это один из моих больших грехов: то, что я не признавал Даню. Но это закончилось, в последние годы мы тесно общались, вместе в фильме снялись, у нас появилась масса общих тем для разговоров.

Отца и сына примирила новая возлюбленная Певцова — актриса Ольга Дроздова. Кстати, Дмитрий долго ухаживал и добивался расположения своей возлюбленной без всякой надежды на взаимность.

— Я жил с мамой-папой в трехкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиня.

Но так или иначе Дроздова и Певцов стали парой, причем одной из самых крепких в актерской среде, прожив вместе четверть века. На их счету немало совместных творческих проектов, так что этот союз оказался успешным по всем фронтам.

— Главное, что связывает мужчину и женщину, — понимание на уровне души и сердца, что Господь даровал им найти друг друга. А любовь — это, безусловно, на 98% работа и лишь на остальные 2% удовольствие. Работа, прежде всего, над собой. Учиться смиряться, уступать, первым идти на примирение, если что-то случилось, беречь друг друга.

Спустя 15 лет брака у супругов родился долгожданный сын Елисей. Когда-то Ольга сделала неудачный аборт, последствия которого преследовали ее продолжительное время. Мальчик уже подросток и, по настоянию Дмитрия, отправлен учиться в кадетское училище.

— В этом возрасте они хотят получать удовольствие: есть мороженое, сладкую вату, кататься на велосипеде и целыми днями ничего не делать. Я понял, как важно направить Елисея в коллектив. Желательно в мужской и желательно, чтобы у него было поменьше свободного времени для того, чтобы раздумывать о том, что всё в этом мире крутится вокруг него. А единственное место, где можно этого добиться, — кадетское училище. Там детьми занимаются круглые сутки, у них свободного времени — 15 минут в день, чтобы позвонить родным. Перед тем как отдать туда сына, я много разговаривал с преподавателями и понял, что из училища выходят совершенно другие ребята. Они не сидят в гаджетах, они живут нормальной жизнью. Да, конечно, у него был период адаптации, были и свои трудности. Зато в училище у него открылся интерес к творчеству. Сын за полгода овладел игрой на гитаре и стал не только петь песни, но и сочинять их.

Любовь к музыке у Елисея от отца. Начиная с 2010 года Дмитрий стал выступать ка сольный исполнитель с программой «Певцов много, Певцов один». Позже у него появился собственный коллектив «Певцовъ-оркестр» (бонусом к студии «Певцовъ-театр»).

— Сейчас музыка занимает очень много моего внимания. Потому что в отличие от моей актерской профессии это абсолютно личностный и самостоятельный проект. Здесь я сам выбираю материал, сам работаю с музыкантами над аранжировками, сам веду этот концерт и все, что я исполняю, от себя. Не от актера, а от человека Дмитрия Певцова. И зрители во время наших выступлений воспринимают не только форму и содержание наших музыкальных номеров (каждый из которых, я смею надеяться, становится маленьким спектаклем), но и мое личное отношение к тому, что я здесь и сейчас делаю, к зрителям, к жизни, к окружающему миру.

В музыке, а еще в вере Дмитрий нашел утешение после страшно горя, обрушившегося на него в 2012 году. Его старший сын Даниил трагически погиб во время встречи с одноклассниками:

— Как это бывает? Встреча одноклассников, все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах… Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел, как ангел. И все. Я не знаю, что успел дать ему я, что именно от меня к нему пришло. Даня — очень светлый человек, и его уход, такой легкий для него уход, подтверждает, что его душа уже была готова к Царствию Божьему. Даниил ушел легко, на взлете. Он даже в профессии успел состояться. И очень хорошо успел, я видел его на сцене в дипломных спектаклях, где он удивительно свободно и талантливо играл. Мы снялись вместе в трех фильмах, и в своем последнем («Ангел в сердце») он прожил и сыграл на высочайшем актерском и человеческом уровне. Я горжусь Даниилом, очень рад, что такой человек жил рядом с нами и что я называюсь его отцом.

— Я был счастливчик и везунчик. Пока меня не шарахнуло несчастье, которое случилось в семье, я воспринимал это как данность. А потом я по-другому стал смотреть на себя и на жизнь. Пришёл в храм. И вот я открыл для себя совершенно другой мир, о котором и не подозревал. Именно вера в Бога спасла мне жизнь.

С этих пор Дмитрий невероятно трепетно относится ко всему, что связано с детьми, их воспитанием, защитой и семейными ценностями в целом. Когда телеведущий Владимир Познер выступил за толерантное отношение к абортам и гомосексуальным людям, Певцов назвал его врагом России и обвинил в пропаганде разрушения института брака и стимулов к деторождению. А буквально на днях предложил навсегда заблокировать Twitter в России «за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее» и ввести строгую цензуру на ТВ, потому что «всё, к чему могут прикасаться дети, должно рассматриваться с нравственно-этической точки зрения».

— У меня полное ощущение, что только сейчас в моей жизни что-то начинается. И это связано прежде всего с моим мироощущением. Оно меняется — хочется верить, что в правильную сторону.