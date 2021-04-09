На улице Голубка столкнулись мотоцикл и Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла днем 9 апреля в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, происшествие случилось на улице Голубка. На месте аварии — разбитый мотоцикл и Volkswagen с повреждениями левой стороны.

Мотоциклист получил в ДТП травмы, его забрала скорая.



Фото читателя TUT.BY

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .