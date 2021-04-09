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На улице Голубка столкнулись мотоцикл и Volkswagen

09.04.2021 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла днем 9 апреля в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, происшествие случилось на улице Голубка. На месте аварии — разбитый мотоцикл и Volkswagen с повреждениями левой стороны.

Мотоциклист получил в ДТП травмы, его забрала скорая.


Фото читателя TUT.BY

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Мотоциклист получил в аварии травмы, его забрала скорая.
 
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