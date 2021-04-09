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На улице Голубка столкнулись мотоцикл и Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы в аварии, которая произошла днем 9 апреля в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, происшествие случилось на улице Голубка. На месте аварии — разбитый мотоцикл и Volkswagen с повреждениями левой стороны.
Мотоциклист получил в ДТП травмы, его забрала скорая.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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Мотоциклист получил в аварии травмы, его забрала скорая.
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