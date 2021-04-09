Разбирательство по делу CEO MakeML продолжается. К делу приложили дипломы с подписью Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Слушания по делу 25-летнего CEO MakeML Алексея Короткова, которые проходят в суде Первомайского района Минска, перешли в завершающую стадию. Сегодня, 9 апреля, стороны обвинения и защиты получили возможность выступить в судебных прениях. Но прокурор Инна Зубко запросила время для подготовки, передает dev.by .



Алексей Коротков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним: получив доступ к фото и видео из телефона Алексея Короткова, которые молодой человек сделал 9, 10 и 11 августа 2020 года на улицах Минска, следствие Партизанского райотдела СК РБ столицы выдвинуло в его адрес претензии по двум статьям УК РБ. Это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ), и участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК РБ).

Коротков не признал вину ни по одному из эпизодов и отказался давать показания. Все, что оказалось в распоряжении председательствующего по делу Максима Трусевича, — это:

показания СEO MakeML, данные в начале предварительного расследования;

фото и видео, приобщенные к уголовному делу;

и показания свидетеля — сотрудника ГУБОПиК А. Комаровского, который задержал Короткова и допросил его, а позже в составе группы провел обыск по месту жительства задержанного.

К слову, именно Комаровский получил доступ к телефону Короткова, а увидев фото и видео, сделал вывод, будто и сам задержанный принимал участие в массовых мероприятиях. 8 апреля этот свидетель дал в суде пояснения по событиям лета 2020 года — причем он пришел на заседание не в балаклаве, а в защитной маске и выступил под своей фамилией.

Как стало известно из ответов Комаровского, большую часть событий, описанных в уголовном деле, он не помнит и не видел, чтобы именно Коротков совершал противоправные действия. Тем не менее сотрудник ГУБОПиК опросил задержанного, выполняя, как он пояснил стороне защиты, «секретное задание».

На видео, которые суду все же удалось открыть с флешки, приложенной к уголовному делу, можно было видеть мирно гуляющих граждан. Самого Короткова в кадре нет, поскольку он вел съемку.

По ходатайству отца СEO MakeML Николая суд приобщил к материалам уголовного дела фото из семейного архива, где фигурируют белые шлемы — атрибутика болельщиков хоккейной команды «Металлург Жлобин» (один из них изъят в ходе обыска у Алексея), и три диплома с подписью Лукашенко. Как пояснил dev.by Николай, эти дипломы его сын получил в Лицее БГУ. Два — за первое место на турнире юных физиков в Беларуси, третий — за победу на международном турнире юных физиков в Австрии. Алексея в свое время внесли в реестр одаренной молодежи.

Сегодня в начале судебного заседания сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы приложить к материалам дела письмо депутата бундестага ФРГ.

— В суд данное ходатайство приходило, — сказал судья Трусевич. — И передано оно в УВД для дачи правовой оценки. Я думаю, потому что усматриваются признаки статьи УК о вмешательстве в деятельность суда.

Когда судебное заседание окончилось, dev.by поинтересовался содержимым письма. Выяснилось: отправитель выразил в нем надежду на справедливый приговор, который не будет политически мотивированным.