Naughty Dog работает над ремастером The Last of Us

Источник материала: Onliner

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает , что американская студия Naughty Dog разрабатывает ремейк своей игры 2013 года — The Last of Us . Изначально, по данным издания, ремейк для PlayStation 5 отдали другой студии под названием Visual Arts Service Group, которая помогала крупным студиям Sony с анимацией, визуальными эффектами и другими аспектами разработки.

Над ремейком The Last of Us работало около 30 человек. По какой-то причине Sony не возлагала больших надежд на Visual Arts Service Group: японская корпорация не обеспечила разработчиков экспертизой и финансовой поддержкой, а затем вовсе передала ремейк в компанию Naughty Dog, которая разработала оригинальную игру.

По словам Bloomberg, эта ситуация хорошо показывает подход Sony к работе над важными для PlayStation играми. Корпорация сосредоточилась на своих наиболее успешных студиях — американских Naughty Dog (серии The Last of Us и Uncharted ), Santa Monica Studios (серия God of War ) и нидерландской Guerrilla Games (серия Horizon ). Крупные франшизы, которые влияют на имидж PlayStation, компания не доверяет другим студиям.

Заодно агентство сообщает, что компания Sony Bend, выпустившая в 2019 году байкерский зомби-экшен Days Gone , пыталась запустить в производство сиквел игры. Однако Sony отказалась от продолжения Days Gone и направила сотрудников компании в Naughty Dog для работы над двумя проектами. Один из них — мультиплеерный (вероятно, во вселенной The Last of Us), а второй — новая игра в серии Uncharted.