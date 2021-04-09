ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Naughty Dog работает над ремастером The Last of Us

09.04.2021 18:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что американская студия Naughty Dog разрабатывает ремейк своей игры 2013 года — The Last of Us. Изначально, по данным издания, ремейк для PlayStation 5 отдали другой студии под названием Visual Arts Service Group, которая помогала крупным студиям Sony с анимацией, визуальными эффектами и другими аспектами разработки.

Над ремейком The Last of Us работало около 30 человек. По какой-то причине Sony не возлагала больших надежд на Visual Arts Service Group: японская корпорация не обеспечила разработчиков экспертизой и финансовой поддержкой, а затем вовсе передала ремейк в компанию Naughty Dog, которая разработала оригинальную игру.

По словам Bloomberg, эта ситуация хорошо показывает подход Sony к работе над важными для PlayStation играми. Корпорация сосредоточилась на своих наиболее успешных студиях — американских Naughty Dog (серии The Last of Us и Uncharted), Santa Monica Studios (серия God of War) и нидерландской Guerrilla Games (серия Horizon). Крупные франшизы, которые влияют на имидж PlayStation, компания не доверяет другим студиям.

Заодно агентство сообщает, что компания Sony Bend, выпустившая в 2019 году байкерский зомби-экшен Days Gone, пыталась запустить в производство сиквел игры. Однако Sony отказалась от продолжения Days Gone и направила сотрудников компании в Naughty Dog для работы над двумя проектами. Один из них — мультиплеерный (вероятно, во вселенной The Last of Us), а второй — новая игра в серии Uncharted.

Игровая приставка Sony PlayStation 5
30 отзывов
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
2312 р.
14 предложений
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500GB (черный)
98 отзывов
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
925 р.
9 предложений
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro 1TB (черный)
72 отзыва
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1515 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
PlayStation в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что американская студия Naughty Dog разрабатывает ремейк своей игры 2013 года — The Last of Us. Изначально, по данным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минюст поданы документы на регистрацию пророссийской партии «Союз»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by