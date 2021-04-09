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Naughty Dog работает над ремастером The Last of Us
Источник материала: Onliner
Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники
Над ремейком The Last of Us работало около 30 человек. По какой-то причине Sony не возлагала больших надежд на Visual Arts Service Group: японская корпорация не обеспечила разработчиков экспертизой и финансовой поддержкой, а затем вовсе передала ремейк в компанию Naughty Dog, которая разработала оригинальную игру.
По словам Bloomberg, эта ситуация хорошо показывает подход Sony к работе над важными для PlayStation играми. Корпорация сосредоточилась на своих наиболее успешных студиях — американских Naughty Dog (серии The Last of Us и
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Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что американская студия Naughty Dog разрабатывает ремейк своей игры 2013 года — The Last of Us. Изначально, по данным...
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