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Чем заняться на выходных? Автомобильная афиша
Источник материала: Onliner
Если вы автолюбитель и у вас свободны ближайшие выходные, у нас есть несколько предложений для вас. В воскресенье в «Стайках» пройдет открытие гоночного сезона URacing. В Слуцке на выходных состоятся соревнования по дрифту. А в субботу любители внедорожной езды проведут благотворительное мероприятие «Сохраним Лес».
URacing
URacing объявляет о старте сезона 2021 и начале Open Track Days. Автоспортивный праздник URacing Festival, приуроченный к началу сезона, пройдет 11 апреля на трассе в Стайках. Мероприятие начнется в 10 утра и будет длиться до 5 вечера. Организаторы обещают много интересного, вход для зрителей — бесплатный. На треке будет работать кафе, лаундж-зона и специальная зрительская трибуна, откуда открывается отличный вид на трассу, обещают организаторы.
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Соревнования по дрифту перенесли из Стаек в Слуцк. Как
«Сохраним Лес»
Вот уже 10 лет подряд, весной и осенью, белорусское джиперское сообщество, совместно с лесхозами, проводит благотворительное мероприятие «Сохраним Лес». Десятки экипажей выезжают на заранее подготовленные делянки, чтобы помочь быстро и аккуратно высадить саженцы. В субботу, 10 апреля, акция «Сохраним Лес» пройдет в Смолевичском районе. Приглашаются все желающие.
Стартовая точка мероприятия — парковка возле экспозиции военной техники, около Кургана Славы. Общий сбор с 8:30 до 9:00, после чего колонна отправится к месту высадки. Маршрут проходит по дорогам общего пользования, так что добраться можно даже на легковом авто. Посадка леса будет происходить примерно до 13—14 часов, после чего организаторы предусмотрели обед в полевых условиях.
красный, внедорожник, бензин 2.5 л, механическая, полный привод
серый, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 3.7 л, автоматическая, задний привод
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Если вы автолюбитель и у вас свободны ближайшие выходные, у нас есть несколько предложений для вас. В воскресенье в «Стайках» пройдет открытие гоночного сезона...
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