Чем заняться на выходных? Автомобильная афиша

Источник материала: Onliner

Если вы автолюбитель и у вас свободны ближайшие выходные, у нас есть несколько предложений для вас. В воскресенье в «Стайках» пройдет открытие гоночного сезона URacing. В Слуцке на выходных состоятся соревнования по дрифту. А в субботу любители внедорожной езды проведут благотворительное мероприятие «Сохраним Лес».

URacing

URacing объявляет о старте сезона 2021 и начале Open Track Days. Автоспортивный праздник URacing Festival, приуроченный к началу сезона, пройдет 11 апреля на трассе в Стайках. Мероприятие начнется в 10 утра и будет длиться до 5 вечера. Организаторы обещают много интересного, вход для зрителей — бесплатный. На треке будет работать кафе, лаундж-зона и специальная зрительская трибуна, откуда открывается отличный вид на трассу, обещают организаторы.





Дрифт

Соревнования по дрифту перенесли из Стаек в Слуцк. Как сообщает городской портал, более 20 дрифтеров будут выступать в два дня (в субботу и воскресенье). Самая зрелищная часть — соревнования профессионалов — пройдет в воскресенье, 11 апреля. Вход платный: 3 рубля (детям до 10 лет — бесплатно). И в субботу, и в воскресенье мероприятие будет начинаться в 10:00 и проходить на протяжении всего дня.





«Сохраним Лес»

Вот уже 10 лет подряд, весной и осенью, белорусское джиперское сообщество, совместно с лесхозами, проводит благотворительное мероприятие «Сохраним Лес». Десятки экипажей выезжают на заранее подготовленные делянки, чтобы помочь быстро и аккуратно высадить саженцы. В субботу, 10 апреля, акция «Сохраним Лес» пройдет в Смолевичском районе. Приглашаются все желающие.

Стартовая точка мероприятия — парковка возле экспозиции военной техники, около Кургана Славы. Общий сбор с 8:30 до 9:00, после чего колонна отправится к месту высадки. Маршрут проходит по дорогам общего пользования, так что добраться можно даже на легковом авто. Посадка леса будет происходить примерно до 13—14 часов, после чего организаторы предусмотрели обед в полевых условиях.



