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Посмотрели «Это грех». Почему сериал про 80-е и СПИД актуален прямо сейчас?

09.04.2021 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в «Прослушке» обсуждаем мини-сериал «Это грех» от Рассела Т. Дэвиса — видного британского драматурга, создавшего, среди прочих, наши любимые сезоны «Доктора Кто». Его новое и самое личное произведение — о компании геев, в 1980-х сталкивающихся с только-только появившимся СПИДом, а заодно с бытовой гомофобией и зашоренностью общества. Даже если вам неинтересна квир-тематика сериала, в нем все равно можно отыскать много параллелей с современными «ковидными» реалиями. Рассказываем, где и что, собственно, искать.

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Тизер

• У сериала получается органично сочетать атмосферу уютного ретро, раскованных неоновых вечеринок и затхлых больничных палат. В каждой серии тяжело умирает кто-то из уже полюбившихся героев, но это вовсе не выглядит вымученной слезодавилкой.

• В чем стабильный залог хорошей истории? Конечно же, в искренности и личном подходе. Рассел Т. Дэвис при создании сериала опирался на факты из собственной бурной молодости в Лондоне 80-х и, по сути, посвятил «Это грех» памяти своих друзей, умерших от СПИДа.

• «Это грех» целиком посвящен гомосексуалам и показывает довольно много откровенных сцен однополого секса — для многих это явно станет главным отпугивающим фактором. Нам кажется, что в 2021 году такое неприятие — штука как минимум странная.

• Не можем не отметить прекрасный саундтрек сериала, в который даже самые попсовые хиты Joy Division, Eurythmics и R.E.M. вписываются максимально уместно и классно.

 
 
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Сегодня в «Прослушке» обсуждаем мини-сериал «Это грех» от Рассела Т. Дэвиса — видного британского драматурга, создавшего, среди прочих, наши любимые сезоны...
 
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