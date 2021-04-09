«Похоже на подготовку к наступательной операции»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель CIT – о дислокации российских войск в Воронежской области.





Россия разбила военный лагерь недалеко от границ с Украиной. Об этом сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team. В социальных сетях появляется все больше фото и видео переброски российских войск и их концентрации в Воронежской области. Об этом корреспондент «Настоящего времени» поговорил с основателем CIT Русланом Левиевым.

– Есть разная информация, что российские военные разбили лагерь в 250 километрах от границы с Украиной, кто-то сообщает вообще о 150. Какие данные у вас?

– Тот лагерь, который мы нашли, который мы полностью подтвердили, что он действительно есть, он находится действительно в 250 километрах от границы с Украиной.

Однако мы считаем, что это, скажем так, база для более мелких лагерей-сателлитов, то есть мы видели, как со стороны этого лагеря следуют колонны уже отдельных частей Минобороны дальше в сторону границы с Украиной: в сторону города Острогожска и далее ближе к границе с Украиной.

В этих колоннах были броневики «Тигр» и бортовые КАМАЗы, обычно такая техника используется либо бригадами спецназа, либо разведкой.

И, в принципе, это соответствует сценарию войны или отработке учений по сценарию войны, когда ближе к противнику забрасываются бригады разведки, бригады спецназа, чтобы выяснить ситуацию на месте.

В целом, мы полагаем, что, конечно же, полигон, который мы нашли, не единственный такой большой. Как минимум есть такой же похожий полигон в Крыму. У нас есть предположение сейчас, где примерно этот полигон в Крыму может находиться.

Нам надо подтвердить по спутниковым снимкам. И, скорее всего, на материковой части России это тоже, наверное, не единственный полигон, поскольку мы видим, что масштаб техники, стягиваемой со всех регионов России, огромен – большое количество поездов приезжает, и разместить их на одном полигоне было бы очень затруднительно.

Поэтому, скорее всего, полигонов несколько. Плюс руководитель Южного военного округа, насколько известно, проводил проверку на днях военных полигонов, в том числе Погоново, Клинцы и Валуйки, которые находятся ближе к границе с Украиной, но тоже находятся в Воронежской области.

То есть, скорее всего, лагерей, которые ближе к границе, они еще есть, и их больше.

– Вы сказали, что с разных концов России техника прибывает. Из каких конкретно мест?

– Мы видели артиллерию, например, из Кемеровской области, это ракетные системы залпового огня «Ураган», которые поездами доставлялись до станции Тресвятская и затем уже своим ходом следовали до этого полевого лагеря под Масловкой.

Мы видели танковые соединения из Новосибирской области, опять же, из Кемеровской области тоже. Мы видим сейчас переброску войск, техники из Псковской области, Ленинградской области в Крым. Мы видим переброску большого количества мотострелковых подразделений с Кавказа, в частности из Республики Дагестан также в Крым.

Отсюда у нас и следует вывод, что в Крыму, очевидно, должен быть также большой полевой лагерь. Пока что единственное, кого мы не замечали, – это Восточный военный округ.

Это, пожалуй, единственный сейчас военный округ, который пока что мы не заметили и пока не был вроде бы задействован в этих непонятных действиях. Но в целом практически все военные округа уже задействованы.

– В каком конкретно месте: это близ границ так называемых «ДНР» и «ЛНР», или речь идет о границах, которые контролирует Киев?

– Конкретно этот полевой лагерь и в целом Воронежская область граничит с той частью границы Украины, которая находится под контролем киевских властей, то есть она не граничит с территорией непризнанных республик.

Поэтому, собственно, у нас и существует этот вывод, что, исходя из дислокации всей этой свезенной техники с разных частей России в Воронежскую область, это больше похоже на подготовку к наступательной операции, чем к оборонительной, потому что очень сложно представить, что Украина начнет вторгаться на территорию России и вести какие-то боевые действия на территории России.

Если бы это была оборона территорий непризнанных республик и защита своих граждан, как говорил Дмитрий Козак в своих комментариях, что, возможно, Россия вынудит защищать своих граждан на Донбассе, то логичнее было бы размещать технику в Ростовской области, там гораздо ближе расстояние до Донецка, до Луганска, но точно не в Воронежской области.

– А можно предположить, сколько военных там сейчас находится?

– Пока что это довольно сложно оценить, поскольку, хотя у нас есть уже первые снимки, даже по ним видно, лагерь еще в стадии формирования. То есть та техника, которая стоит в этом поле, она в основном по границам лагеря, а центральная часть еще довольно-таки пустая.

При этом каждый день там разгружаются огромное количество новых и новых железнодорожных вагонов с военной техникой, поэтому лагерь очень быстро пополняется.

Но только по вот этим снимкам, которые опубликовали, они соответствуют дате 6 апреля, там пользователи интернета уже насчитали в этом полевом лагере больше 400 единиц боевой техники, совершенно разнообразной: там и танки, гаубицы, артиллерия – чего там только нет.

В остальном по численности личного состава мы пока что можем только ссылаться на, во-первых, слова чиновника Пентагона, которого цитирует New York Times, который говорил, что на границу России и Украины стянуто порядка 4 тысяч солдат.

Либо на слова военного командования Украины, которое говорило, что в целом в этой непонятной операции устрашения, скажем так, задействовано 28 батальонных тактических групп, что соответствует численности порядка 20 тысяч солдат.

– А если сравнивать с 2014-2015 годами во время активных действий на Донбассе, российские военные лагеря располагались тогда ближе, дальше к границе? Их численность какой была?

– Они располагались ближе к границе, хотя я бы не воспринимал этот ДОТ как какой-то суперкритичный, потому что 250 километров – это тоже, в принципе, за сутки вполне преодолимое – сделать марш-бросок колонной и войти на территорию Украины, в этом большой проблемы нет из-за расстояния в 250 километров.

Но да, во времена горячей фазы войны на Донбассе полевые лагеря все же были ближе к границе, там порядка 50 километров, условно говоря. При этом, если сравнивать масштаб сил, стягиваемых тогда, в 2014-2015 годах, и сейчас, то я бы сказал, что сейчас он более обширный, более разнообразный. Есть очень много стянутой техники, которая непонятно зачем.

Если даже представить, что сейчас февраль 2015 года, и вот у нас идут бои за Дебальцево, все равно очень много вооружения, которое стянуто на границу России и Украины, оно излишне. Даже для войны, для Донбасса это слишком много.

И реактивная система залпового огня «Ураган» тоже довольно-таки редкая вещь, огнеметы – то есть масштаб стягиваемых войск очень обширный, даже слишком обширен для наступательной операции на Донбассе, если мы берем в качестве теории возможности такой активизации войны.