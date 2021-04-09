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Названы самые популярные в мире смартфоны начала 2021 года
09.04.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Аналитики компании Counterpoint Technology Market Research назвали десять самых популярных смартфонов начала текущего года по итогам продаж в мире.
В топ-10 вошли шесть моделей iPhone американской корпорации Apple.
В январе 2021 года самым продаваемым в мире смартфоном стал iPhone 12, на втором месте – iPhone 12 Pro Max, на третьем – iPhone 12 Pro. Эти модели суммарно обеспечили 15% мировых продаж.
Самым популярным смартфоном с ОС Android стал бюджетный Redmi 9А (пятое место в рейтинге). Десятку наиболее продаваемых устройств замкнул iPhone SE, выпущенный в прошлом году.
Специалисты полагают, что в текущем году будет увеличиваться спрос на смартфоны 5G, в том числе в тех государствах, где сеть этого поколения еще не функционирует.
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В топ-10 смартфонов вошли сразу шесть моделей iPhone американской корпорации Apple.
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