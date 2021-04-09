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В Беларуси стало 353 политзаключенных
Источник материала: UDF
Количество политзаключенных в Беларуси приближается к четырем сотням / t.me/viasna96
Это Константин Свидунович, Сергей Кононович, Сергей Перфильев, Данила Гончаров, которым предъявлены обвинения по статье 342 Уголовного кодекса («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Лидию Коршун в дополнение к ст. 342 обвиняют по ст. 369. Также политзаключенными признаны Андрей Мацук, Александр Лопух, Симон Концевич, Филипп Концевич, Николай Малюта, Андрей Грищук, которых обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («массовые беспорядки»).
Правозащитники считают, что эти люди попали под политическое преследование «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь».
Они требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование. Также правозащитники призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а также людей, задержанных за мирные собрания в поствыборный период, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.
Под обращением подписались правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов.
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Правозащитники требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование.
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