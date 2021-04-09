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В Беларуси стало 353 политзаключенных

09.04.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси стало 353 политзаключенных
Количество политзаключенных в Беларуси приближается к четырем сотням / t.me/viasna96
Правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек, взятых под стражу, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Это Константин Свидунович, Сергей Кононович, Сергей Перфильев, Данила Гончаров, которым предъявлены обвинения по статье 342 Уголовного кодекса («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Лидию Коршун в дополнение к ст. 342 обвиняют по ст. 369. Также политзаключенными признаны Андрей Мацук, Александр Лопух, Симон Концевич, Филипп Концевич, Николай Малюта, Андрей Грищук, которых обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («массовые беспорядки»).

Правозащитники считают, что эти люди попали под политическое преследование «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь».

Они требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование. Также правозащитники призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а также людей, задержанных за мирные собрания в поствыборный период, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.

Под обращением подписались правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов.
 
 
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Правозащитники требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование.
 
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