Источник материала: UDF



Количество политзаключенных в Беларуси приближается к четырем сотням / t.me/viasna96

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стало 353 политзаключенных Правозащитники требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование.

Это, которым предъявлены обвинения по статье 342 Уголовного кодекса («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Лидию Коршун в дополнение к ст. 342 обвиняют по ст. 369. Также политзаключенными признаны А, которых обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («массовые беспорядки»).Правозащитники считают, что эти люди попали под политическое преследование «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь».Они требуют освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их преследование. Также правозащитники призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а также людей, задержанных за мирные собрания в поствыборный период, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.Под обращением подписались правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов.