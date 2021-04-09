В Минюст поданы документы на регистрацию пророссийской партии «Союз»

Документы на регистрацию политической партии «Союз» подали в Министерство юстиции 2 апреля, сообщил председатель создающейся партии Сергей Лущ.



Фото из архива Сергея Луща

«Срок [для принятия решения о регистрации], по-моему, установлен — месяц, это значит, что где-то в канун 9 мая будет какое-то решение принято. А в целом наше заявление, документы приняты, зарегистрированы, об этом нас буквально сразу проинформировали. В списке учредителей, который мы подали, больше тысячи человек. Тысяча — это минимальная численность, мы подали больше тысячи», — цитирует БелаПАН Луща.

Оргкомитет партии «Союз» был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку. Учредительный съезд партии состоялся 6 марта в Минске.

В беседе с БелаПАН в день съезда Лущ заявил о планах партии участвовать в местных выборах в 2022 году. На вопрос, кого «Союз» видит своими союзниками на нынешнем политическом поле Беларуси, он ответил: «Мы выходим с достаточно широкой политической повесткой. Это не только геополитический и цивилизационный выбор Республики Беларусь, о котором мы открыто заявляем, — союз с Россией, углубление интеграции. У нас достаточно прогрессивный взгляд на белорусскую экономику, есть свои предложения, и здесь мы готовы, скажем так, с правым спектром политических сил Республики Беларусь сотрудничать, обмениваться экспертными мнениями».

«Но у нас и широкая социальная повестка, и здесь мы во многом солидарны и с левым спектром политического поля. Может, не настолько левым радикальным, но тем не менее левая консервативная позиция нам в этой плоскости близка», — подчеркнул избранный председатель готовящейся к регистрации партии.

Программа партии, опубликованная на ее сайте, состоит из пяти блоков, которые касаются внутренней и внешней политики, семейной и социальной политики, а также экономики.

Так, в сфере внутренней политики «Союз» выступает за конституционную реформу и досрочные парламентские выборы, переход «от авторитарного государства к гражданскому обществу», а также от президентской к парламентской республике.

Создающаяся партия считает необходимым преобразовать Национальное собрание в однопалатный парламент из 220 депутатов, избираемых по мажоритарно-пропорциональной системе, упростить систему отзыва депутатов, снизить порог необходимой численности членов партии до 500 человек.

«Союз» ратует за местное самоуправление, выборность глав городов — кроме Минска и областных центров, формирование института «независимых судов и судей» и суда присяжных заседателей, восстановление надзорных функций прокуратуры, поправки в Уголовный кодекс.

Во внешней политике создающаяся партия выступает за интеграцию Беларуси в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, ее участие в «глобальных неполитизированных институтах международного сотрудничества, содействующих развитию государства», отказ государства от стремления к нейтральному статусу.